На Путина может повлиять всего две вещи: эксперт назвал, что именно

Владимир Путин / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин может согласиться на переговоры только при усилении экономического давления на Россию и сохранении устойчивости украинской армии.

Такое мнение высказал политический эксперт Владимир Горковенко в эфире Киев24.

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По словам Горковенко, именно успешные действия Вооруженных сил Украины остаются сильнейшим доводом в противостоянии с Россией.

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«Для Путина самое большое, что может повлиять, — это наша устойчивость и Вооруженные силы, наносящие удары оккупационным войскам. Второе, чем может помочь мир, это санкции», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что санкционный механизм работает медленнее, чем хотелось бы Украине, однако именно экономическое давление может оказать существенное влияние на возможности Кремля продолжать войну.

Почему важен законопроект Грэма-Блюменталя

Горковенко считает, что одним из ключевых решений должно стать принятие законопроекта сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя, предусматривающего ужесточение санкций против России.

По его словам, документ ужесточился по сравнению с начальной редакцией, а его принятие может стать важным сигналом для Кремля.

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Если эти санкции будут приняты, это будет очень важный шаг. Даже если президент США сможет временно приостановить их действие, главное, чтобы они были утверждены», — отметил эксперт.

В то же время он обратил внимание, что затягивание рассмотрения законопроекта к периоду промежуточных выборов в США может существенно снизить шансы на его быстрое принятие.

Отдельно Горковенко отметил необходимость восстановления американской военной поддержки Украины.

По его словам, в бюджете США предусмотрено 400 миллионов долларов помощи Украине, однако вопрос ее выделения до сих пор окончательно не решен.

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Эксперт отметил, что усиление украинской армии вместе с санкционным давлением может изменить расчет Кремля.

«Если будет усиление помощи Вооруженным силам Украины и санкции не будут ослабляться, это сделает Путина более уступчивым и может вынудить его сесть за стол переговоров», — подытожил он.

Война в Украине — последние новости

Напомним, Владимир Путин все активнее пытается милитаризировать российское общество и разделить ответственность за войну против Украины. По данным Института изучения войны, диктатор акцентирует внимание на «национальном единстве» вокруг военных действий и пытается отвлечь личную ответственность, изображая поддержку со стороны депутатов и граждан накануне выборов в Госдуму.

Также ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ об очередном увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ. Согласно указу, общая штатная численность Вооруженных сил России увеличится на 27 тысяч человек и составит 2 426 000 человек.

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