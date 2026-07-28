Жена Пескова пошла в суд против ЕС: в Брюсселе сделали резкое заявление

Татьяна Навка. / © Associated Press

Реклама

Европейская комиссия уверена в законности санкций, которые были введены еще в 2022 против жены спикера Кремля Дмитрия Пескова - Татьяны Навки.

Об этом во время брифинга в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Ануар аль-Ануни, сообщает «Укринформ» .

Реклама

«Да. Это краткий ответ о нашей уверенности», — ответил он на вопрос о правомерности ограничений против Навки.

Реклама

По его словам, для введения санкций Евросоюз должен обладать достаточной доказательной базой, поскольку такие решения носят юридический характер и могут быть обжалованы в Суде ЕС. В то же время внесение того или иного лица в санкционный список требует единодушной поддержки всех 27 членов ЕС.

В Еврокомиссии подчеркнули, что Татьяна Навка "совладелицей компаний и имущества, расположенных на Крымском полуострове, который был незаконно аннексирован РФ". Таким образом, добавил Ануар аль-Ануни, она поддерживает действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

«Кроме того, она связана с подсанкционным лицом (Песковым – Ред.), которое активно поддерживает действия или политику, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также стабильности и безопасности в Украине», – сказал представитель Еврокомиссии.

Напомним, жена спикера Кремля Дмитрия Пескова - Татьяна Навка подала в суд, чтобы отменить санкции ЕС. В иске она утверждает, что Евросоюз не привел достаточных оснований для введения ограничений. Россиянка также требует от Совета Евросоюза компенсацию за материальный ущерб, ущерб, причиненный его репутации. Общая сумма требований превышает 2 миллиона евро.

Реклама

Новости партнеров