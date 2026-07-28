Решится ли Иран ударить по Украине баллистикой: эксперт оценил угрозы Тегерана

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Угрозы Ирана применить баллистические ракеты против Украины, вероятнее всего, оставаться только риторикой. Такой сценарий противоречит стратегическим интересам Тегерана и сложным для реализации с технической точки зрения.

Такое мнение в интервью «Главреду» высказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

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По словам эксперта, для Ирана критически важным остается Каспийское море, являющееся одним из немногих каналов поставок продовольствия и других товаров.

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«Для Ирана Каспийское море остается одним из немногих каналов поставок как продовольствия, так и товаров. Утрата этого канала станет большой проблемой», — отметил Семиволос.

Эксперт объяснил, что именно поэтому Тегеран реагирует на какие-либо потенциальные угрозы судоходству в регионе, однако это не означает готовности к прямой военной эскалации.

По его мнению, теоретически запуск иранских баллистических ракет по Украине возможен, однако, практически реализовать такой сценарий очень сложно.

«Гипотетически может. На практике очень сомнительно. Чтобы запустить такие ракеты, их нужно соответствующим образом переместить и переориентировать», — пояснил эксперт.

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Семиволос также обратил внимание, что ракетные силы Ирана создавались для возможных боевых действий в районе Персидского залива, Красного моря и противостояния с Израилем, а не для ударов по Украине.

Кроме того, он не считает реалистичным сценарий передачи таких ракетных комплексов России, ведь это потребовало бы сложной логистики и интеграции в российскую систему управления.

По оценке эксперта, ныне главная задача Тегерана – не допустить возможных ударов по собственной портовой инфраструктуре на Каспии.

«Иранцы отлично осознают эту угрозу. Я не думаю, что сейчас они начали запускать ракеты во все стороны. Это явно не отвечает их стратегическим интересам», - подчеркнул Семиволос.

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Он добавил, что вместо военного ответа Иран, скорее всего, будет делать ставку на дипломатическое давление и публичные заявления.

"Для них гораздо важнее не запустить одну или две ракеты по Украине, а сделать так, чтобы Украина не наносила ударов по их портам", - подытожил эксперт.

Напомним, в Центре противодействия дезинформации оценили вероятность атаки со стороны Ирана на Украину. Да, официальных данных о такой подготовке пока нет. В то же время в ЦПИ признают, что оружие у Ирана для таких действий потенциально.

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