Август 2026 года будет опасным для трех знаков Зодиака / © Associated Press

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В середине августа аспекты Меркурия с Венерой и Юпитером поддерживают общение, обучение и новые проекты, но напряжение возвращается через соединение Марса с Нептуном: возрастает риск иллюзий, самообмана и неверных решений, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Вторая половина августа приносит новые испытания. Венера в оппозиции с Сатурном охлаждает отношения, заставляет пересматривать свои требования и ожидания, а соединение Солнца с Нисходящим Лунным Узлом закрывает старые темы.

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Завершение месяца становится особенно насыщенным: лунное затмение 28 августа в Рыбах приносит новый кармический поворот, а напряжённые аспекты Меркурия и Солнца с Ураном усиливают непредсказуемость и желание освободиться от ограничений.

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Юпитер в тригоне с ретроградным Сатурном 30 августа даёт редкий шанс соединить большие возможности с практической реализацией, но уже 31 августа напряжение возвращается через аспект Марса и Сатурна, требующий терпения и дисциплины.

Таким образом, август — это месяц резких поворотов, когда события развиваются стремительно и непредсказуемо. Он несёт в себе одновременно кризисы и возможности, заставляет возвращаться к прошлому, но и открывает новые пути. Общий фон периода напряжённый, и именно поэтому важно сохранять внимательность, избегать поспешных решений и использовать благоприятные аспекты для укрепления того, что имеет прочную основу.

Август 2026 года для водных знаков — Рака, Скорпиона и Рыб — складывается как месяц повышенной напряжённости, и это связано не только с общим коридором затмений, но и с транзитами планет. Каждый из представителей этих трёх энергий сталкивается с особым вызовом, который делает август временем испытаний.

Для Раков особенно значим переход Марса 11 августа в их знак. Казалось бы, это должно дать силу и активность, но в Раке Марс находится в статусе падения. Его энергия становится неустойчивой: вместо уверенного движения вперёд появляются всплески раздражения, импульсивные поступки и желание защищать своё пространство любой ценой. Это может привести к конфликтам в семье, напряжённости в отношениях и переутомлению. Ракам важно помнить, что в августе их сила не в борьбе, а в умении сохранять спокойствие и избегать лишних столкновений.

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Рак

Деньги: финансовые решения могут быть слишком эмоциональными. Рак рискует тратить средства на то, что связано с семьёй или домом, но без расчёта. Важно проверять все договорённости и избегать необдуманных вложений.

Здоровье: повышается риск переутомления, особенно из‑за эмоциональных перегрузок. Возможны психосоматические реакции, поэтому полезно уделять внимание отдыху, режиму сна и питанию.

Отношения: конфликты в семье могут обостриться, старые темы вновь всплывают. Рак будет стремиться жёстко отстаивать границы, что способно вызвать напряжение с близкими.

Опасности: импульсивные поступки и чрезмерная эмоциональность могут привести к ошибкам. Особенно важно избегать резких решений в первой половине месяца.

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Карьера: стоит сосредоточиться на уже начатых проектах. Новые инициативы могут встретить сопротивление, поэтому лучше укреплять то, что уже создано.

Для Скорпионов ситуация двойственная. С одной стороны, они получают поддержку от Марса, который из знака Рака формирует гармоничный аспект к их Солнцу. Но этот аспект не даёт полной силы, потому что Марс в Раке ослаблен. К тому же транзитные планеты во Льве образуют напряжение к солнечной энергии Скорпиона, и это создаёт внутренний конфликт: желание действовать сталкивается с внешними препятствиями. Скорпионы могут чувствовать, что их инициативы не находят поддержки или что обстоятельства вынуждают их идти против собственных планов. Август для них — время, когда важно не перегружать себя борьбой, а искать обходные пути и сохранять гибкость.

Скорпион

Деньги: возможны потери из‑за недостоверной информации. Скорпионы могут вложиться в сомнительные проекты, полагаясь на интуицию, но без проверки фактов.

Здоровье: эмоциональное напряжение отражается на физическом состоянии. Возможны перепады энергии, особенно в середине месяца, когда аспекты Марса и Нептуна усиливают внутренний конфликт.

Отношения: ревность и желание контролировать партнёра способны вызвать кризисы. Важно избегать давления и стремиться к диалогу.

Опасности: риск самообмана и запутанных ситуаций. Скорпионы могут быть уверены в правильности своих действий, хотя обстоятельства складываются иначе.

Карьера: инициативы встречают сопротивление. Важно проявлять гибкость, искать обходные пути и не настаивать на своём любой ценой.

Для Рыб главным событием становится лунное затмение 28 августа в их знаке. Оно не ограничивается одним днём: его влияние ощущается на протяжении всей второй половины месяца. Рыбы по своей природе восприимчивы и склонны доверять внутренним сигналам, но в условиях затмения это может привести к заблуждениям и ошибкам. События августа могут стать для них кармическими, открывая новый этап жизни, но одновременно лишая привычной опоры. Рыбам важно быть особенно внимательными к обещаниям, новым знакомствам и любым предложениям: не всё окажется таким, каким выглядит на первый взгляд.

Рыбы

Деньги: возможны ошибки в расчётах и неоправданные траты. Рыбы могут переоценить доходы или вложить средства в проекты, которые не принесут результата.

Здоровье: затмение усиливает чувствительность. Рыбы могут ощущать усталость, эмоциональные перегрузки и потребность в восстановлении. Важно избегать перегрузок и уделять внимание отдыху.

Отношения: риск разочарований, особенно если ожидания слишком высоки. Рыбы могут идеализировать партнёра, что приведёт к болезненным открытиям.

Опасности: влияние затмения способно привести к заблуждениям и неверным решениям. Рыбам важно сохранять ясность мышления и проверять информацию.

Карьера: перемены могут быть неожиданными. Рыбы должны быть готовы к новым условиям и не принимать решений под влиянием эмоций.

Для представителей водной стихии август может показаться слишком бурным и непредсказуемым, но именно в этом скрыта возможность роста. Марс в Раке, лунное затмение в Рыбах и напряжённые аспекты к Солнцу Скорпиона, проверяют стойкость этих знаков Зодиака, но одновременно открывают путь к обновлению через кризис. Важно помнить: вода умеет принимать любую форму, обходить препятствия и находить дорогу там, где её не видно. Если вы сохраните гибкость, август станет временем, когда испытания превратятся в источник силы, а внезапные перемены — в начало нового этапа.

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