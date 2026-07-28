Дыня или арбуз: диетологи объяснили, что лучше есть, чтобы избежать опасных скачков сахара

Как правильно есть арбуз и дыню, если у вас диабет / © Фото из открытых источников

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Многие ошибочно считают, что для поддержания нормального уровня сахара в крови нужно полностью отказаться от сладких фруктов и ягод, в том числе и арбузов и дынь. Однако на самом деле эти бахчевые культуры содержат важные питательные вещества, антиоксиданты и имеют относительно низкую гликемическую нагрузку при соблюдении правильных порций.

Об этом пишет EatingWell.

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Как арбуз влияет на уровень сахара

Хотя арбуз содержит природные сахара, он состоит на 91% из воды, поэтому одна стандартная порция (около 150 граммов) нарезанного плода содержит лишь около одиннадцати граммов углеводов. Благодаря такой чрезвычайно высокой водности общее влияние этой сладкой ягоды на уровень глюкозы в крови считается очень низким при соблюдении типичных порций.

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"Арбуз может повысить уровень сахара в крови, поскольку он содержит природные сахара, а его углеводы перевариваются довольно быстро", - объясняет диетология Бриттани Поулсон.

В то же время, этот плод является богатым источником ликопина — мощного антиоксиданта, который придает мякоти насыщенный красный цвет и помогает снизить системное воспаление и значительно улучшить чувствительность организма к инсулину.

Чем полезна дыня для метаболизма

Как и арбуз, дыня содержит углеводы, но имеет дополнительное преимущество в виде клетчатки, которая помогает замедлить процесс пищеварения и способствует более постепенному повышению рглюкозы. Одна порция этого плода обеспечивает организм значимой дозой витамина С, что является очень принципиальным элементом для поддержания здорового метаболизма.

«Поскольку одна порция арбуза или дыни содержит менее пятнадцати граммов углеводов, употребление такой порции или меньше обычно не должно вызывать скачка уровня сахара в крови у человека, не имеющего диабета», — отмечает эксперт Шери Гоу.

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Что выбрать и как правильно есть

Диня может иметь небольшое преимущество благодаря высшему содержанию клетчатки, однако эксперты отмечают, что размер порции и сопутствующие продукты влияют на уровень сахара гораздо сильнее, чем небольшие отличия в гликемическом индексе. Вместо того чтобы полностью избегать сладостей, специалисты настойчиво советуют сочетать бахчевые с разнообразными белками, полезными жирами или дополнительной клетчаткой для стабилизации пищеварения.

«Сочетание арбуза или дыни с белком, полезными жирами или дополнительной клетчаткой помогает замедлить пищеварение и часто приводит к более стабильной реакции сахара в крови», – делится опытом Поулсон.

Для создания идеально сбалансированного перекуса эти плоды будут прекрасно смаковать вместе с греческим йогуртом, домашним сыром, вареными яйцами или небольшой пригоршней фисташек или миндаля. Кроме того, нарезанную мякоть можно смело добавлять к утренней овсянке, свежим овощным салатам или легким сэндвичам, что обеспечит естественный сладкий вкус без вреда для фигуры.

«То, что вызывает скачок у одного человека, может не вызвать его у другого, поэтому обращайте внимание на то, как реагирует ваше тело, и корректируйте свой рацион в соответствии с этим», — заключает диетология Вел Уорнер.

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Напомним, резкие скачки сахара после еды можно уменьшить благодаря правильному выбору углеводов. Эксперты назвали семь цельнозерновых продуктов с высокой питательной ценностью, которые следует добавить в рацион.

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