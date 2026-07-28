Контактные данные Анджелины Джоли оказались в открытом доступе: как «слили» её номер телефона и адрес

Анджелина Джоли / © Associated Press

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Американская актриса Анджелина Джоли оказалась в числе знаменитостей, чьи контактные данные случайно стали доступны из-за технической ошибки, связанной с архивом престижного кинофестиваля Tribeca Festival.

Инцидент обнаружил специалист по кибербезопасности Иеремия Фаулер во время проверки незащищенных баз данных. Он наткнулся на архив фестиваля, охватывающий период с 2019 по 2026 год. В нём содержалось более 666 тысяч записей. Среди многочисленных документов эксперт обнаружил отдельную папку с более чем 13,5 тысячами контактов представителей киноиндустрии. В список попали имена Анджелины Джоли, Роберта Де Ниро, Дженнифер Лоуренс, Мартина Скорсезе, Моргана Фримана, Рами Малека и других известных деятелей Голливуда, сообщает Hello!.

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«Ни один из личных телефонных номеров участников фестиваля не был раскрыт. Подавляющая часть обнаруженной информации — это открытые рабочие контакты PR-агентов, менеджеров, пресс-служб и официальные электронные адреса, которые и раньше были доступны публично», — заявили организаторы Tribeca Festival.

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Анджелина Джоли / © Associated Press

Помимо контактов, в резервной копии также содержались технические сведения об устройствах, в частности информация о версиях операционной системы iOS и браузера Safari. После сообщения о проблеме архив оперативно был удален из открытого доступа. По предварительным выводам, причиной утечки стала человеческая ошибка при создании резервной копии, а не хакерская атака.

«Доказательств того, что эти данные были похищены или использованы злоумышленниками, пока нет», — отметил эксперт по кибербезопасности Иеремия Фаулер.

Напомним, недавно 51-летняя Анджелина Джоли решилась на радикальные перемены и покидает Лос-Анджелес после того, как её дети достигли совершеннолетия.

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