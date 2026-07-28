Горбачева встретилась с Никитиным после развода и показала их развлечения в компании дочерей-красавиц

Юрий Никитин и Ольга Горбачева / © instagram.com/yuriynikitin

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Украинская певица и блогер Ольга Горбачева показала особый день с бывшим мужем, продюсером Юрием Никитиным и их двумя дочерьми.

Так, на днях самая младшая дочь Серафима праздновала день рождения. Девушке исполнилось 12 лет. Так что поздравить ее собралась вся семья. В частности, на праздничном завтраке можно было заметить обоих родителей именинницы и старшую сестру Полину.

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По словам Ольги, на день рождения детей она готовит много сюрпризов, количество которых равно возрасту именинниц. На этот раз одним из первых для Серафимы стал букет, а остальное же она искала в формате своеобразного квеста от семьи. Кроме того, Полина приготовила для сестры милое поздравление на английском.

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Дочь Юрия Никитина и Ольги Горбачевой / © instagram.com/gorbachovaolga

Юрий Никитин с дочерью / © instagram.com/gorbachovaolga

В праздничный день семья в полном составе устроила прогулку. Горбачева наделала фото и показала, как две дочери шли, держась за руку, а Никитин — за ними. Звезда сравнила бывшего мужа с телохранителем и не скрывала, что до сих пор «красуется им без лишних смыслов».

Ольга Горбачева с детьми и экс-мужем / © instagram.com/gorbachovaolga

В то же время семья организовала для именинницы и ее старшей сестры полет в специальной аэротрубе. На аттракционе девушки поразвлекались в специальной экипировке и с инструктором рядом.

Дочери Юрия Никитина и Ольги Горбачевой / © instagram.com/gorbachovaolga

В свою очередь Юрий также обнародовал серию фото Серафимы. Продюсер показал, как быстро повзрослела именинница и нежно поздравил ее: «С днем рождения, дорогая! Будь счастлива».

Дочь Юрия Никитина и Ольги Горбачевой / © instagram.com/yuriynikitin

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