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- Гламур
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Анджелина Джоли в очередной раз привлекла внимание всего мира к Украине всего одним выразительным жестом
Миллионы людей увидели украинскую реальность глазами одного фотографа.
Голливудская актриса Анджелина Джоли в очередной раз привлекла внимание всего мира к Украине, поддержав фотографа Джайлза Дули, который на протяжении многих лет документирует последствия российской войны.
Звезда публично поздравила британского фотодокументалиста с получением Международной премии мира Типперэри. В то же время она обратила внимание своей многомиллионной аудитории на его работы, посвященные Украине. В подборке, которую распространила Джоли, собраны фотографии, сделанные в разные годы в городах и селах, переживших войну. На них — эвакуация мирных жителей, разрушенные российскими атаками населенные пункты, военные, медики, волонтеры и обычные украинцы. Именно эти кадры уже много лет помогают иностранцам увидеть истинную цену войны. Сейчас же работа фотографа получила ещё одно международное признание.
«Разные фотографы могут использовать одну и ту же камеру или освещение, либо снимать один и тот же кадр. Но разница заключается в душе человека за объективом, в тех моментах, которые он улавливает и к которым его тянет — в той эмоциональной связи, которую он устанавливает. Именно это мне нравится в фотографиях Джайлза», — отметила Анджелина Джоли.
Фотограф работает в Украине уже более десяти лет. За это время он создал два масштабных фотодневника, в которые вошли сотни документальных снимков из разных регионов страны. В них запечатлены мирная Авдеевка до начала полномасштабной войны, эвакуация людей из Бахмута, Ирпень после российских атак, украинские военные, медики центра Unbroken, фермеры, волонтеры и жители прифронтовых городов. Особое внимание он уделил Харькову, работе саперов ГСЧС, бригаде «Хартия», а также людям, которые ежедневно живут под угрозой российских обстрелов.
«Он сам прошел через тяжелые испытания. Говорят, что невзгоды помогают развить сочувствие, и творчество Джайлза, несомненно, это подтверждает», — добавила актриса.
Поддержка фотографа со стороны Джоли не случайна. Актриса много лет занимается благотворительной деятельностью и сотрудничает с Джайлзом Дули в творческом пространстве Atelier Jolie, где он является её советником по вопросам социального воздействия. Сам документалист после тяжелого ранения в Афганистане вернулся к профессии и в настоящее время считается одним из самых авторитетных фотографов, освещающих последствия военных конфликтов.
Напомним, Анджелина Джоли не раз выражала поддержку Украине не только словами. В 2022 году она без предупреждения приехала во Львов, где встретилась с переселенцами и навестила раненых детей. А в 2025 году совершила ещё одну гуманитарную поездку на юг Украины, побывав в прифронтовых населённых пунктах Херсонской области и пообщавшись с местными жителями, которые живут под постоянными российскими обстрелами, и призналась, в чём заключается причина многочисленных визитов.