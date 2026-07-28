Сергей Жадан резко раскритиковал современную украинскую музыку: что его возмущает больше всего

Сергей Жадан / © instagram.com/serhiy_zhadan

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Известный певец и поэт Сергей Жадан откровенно высказался о современной украинской музыке и объяснил, что больше всего его огорчает в нынешней музыкальной сцене.

Писатель, музыкант и фронтмен группы «Жадан и Собаки» не скрывает, что в последнее время всё чаще разочаровывается в творчестве современных исполнителей. По его словам, проблема заключается не в жанрах или популярности артистов. Больше всего вопросов у него возникает именно по поводу содержания песен. Жадан подчеркнул, что не стремится никого обидеть или приуменьшить чужой труд. В то же время он признал: ситуация с текстами в украинской музыке вызывает у него настоящее отчаяние. Об этом он рассказал в подкасте «Звучит!».

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«Мне кажется, что самой большой проблемой украинской музыки, которая считает себя популярной или альтернативной, является невероятно, просто катастрофически низкое качество текстов. Просто до отчаяния», — заявил исполнитель в интервью «Звучит!».

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Сергей Жадан

По мнению Жадана, изменить ситуацию могли бы сами музыканты, если бы более активно сотрудничали с профессиональными авторами. Он привел пример из прошлого, отметив, что когда-то к созданию песен привлекали поэтов. Хотя такая практика существовала в других условиях и была связана с цензурой, писатель убежден: от профессиональной работы со словом музыка только выигрывала.

«Наверное, это неудачное сравнение, но в советские времена привлекали членов Национального союза писателей Украины. Понятно, что там действовал принцип определенной цензуры и контроля, но в этом было что-то. Эти поэты, по крайней мере, умели рифмовать», — отметил Жадан.

Сергей Жадан

В то же время писатель отметил, что поэзия и тексты песен — это разные жанры. По его словам, автор композиции должен не только вкладывать смысл в слова, но и думать о том, как они будут звучать при исполнении. Именно поэтому важны и ритм, и фоника, и естественность произношения.

Напомним, недавно в РФ сфабриковали уголовное дело против группы Жадана и пригрозили им тюремным заключением.

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