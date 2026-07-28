Спецпосланники Трампа Уиткофф и Кушнер впервые едут в Киев: воскреснут ли мирные переговоры

Уиткофф и Кушнер / © Associated Press

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Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер наконец-то дали согласие приехать в Киев для «реанимирования» мирных переговоров.

Об этом сообщил журналист Financial Times Кристофер Миллер в своем сообщении в соцсети Х.

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«Стив Уиткофф и Джаред Кушнер согласились посетить Киев впервые в рамках усилий по возобновлению дипломатических инициатив для завершения войны России в Украине, сообщили люди, знакомые с дискуссиями между Трампом, Зеленским и их помощниками во время встречи в Овальном кабинете во вторник», — сообщил Миллер.

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По его данным, команды Трампа и Зеленского предварительно согласовали, что Уиткофф и Кушнер посетят Киев в течение следующих двух недель. В то же время журналист уточнил, что точное время визита еще не определено, а «планы всегда могут измениться».

Отметим, что о визите Уиткоффа и Кушнера в течение 2 недель в рамках усилий по завершению войны сообщила и американская MAGA-блогер Лора Лумер, которая на днях посетила с визитом Украину и поговорила с президентом Зеленским.

«Источник в Белом доме сообщил мне, что во время встречи президента Трампа с президентом Украины Зеленским сегодня было договорено, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер теперь совершат визит в Киев впервые в духе дипломатии и с целью положить конец войне между Россией и Украиной. Дата и время в скором времени будут определены, и план состоит в том, чтобы доставить их в Киев в течение следующих 2 недель», — написала Лумер в Х.

По словам Лумер, это было ее предложение Белому дому в начале этой недели, когда она встретилась с президентом Зеленским в Украине.

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«Во время всех моих интервью здесь в Украине в течение последней недели я также призвала Уиткоффа и Кушнера приехать в Киев на встрече, и я настойчиво заявила, что они провели достаточно встреч в Москве и должны приехать в Украину. Особенно теперь, когда Россия снабжает Иран оружием и спутниковыми снимками для убийства американских солдат», — подытожила она.

Издание «Интерфакс-Украина» уточняет, что приезд представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Украину действительно планируется. Но источник издания уточняет, что такие намерения высказывались и раньше, поэтому никакой новизны здесь нет.

«Они планируют, но это уже не в первый раз. Посмотрим», — сказал собеседник агентства.

«Эпопея» с визитом Уиткоффа и Кушнера

Напомним, в Украину ожидали приезда американской делегации, в которую могут войти Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, еще после Пасхи. Однако визит не состоялся.

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Впоследствии появилась информация, что спецпосланники президента США Дональда Трампа не спешат с визитом в Киев, несмотря на предыдущие обещания.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут приехать в Киев уже в ближайшее время — через две недели. Однако визит снова сорвался.

В западных СМИ писали, что Кушнер не хочет ехать в Киев «просто пофотографироваться» и требует от Украины уступок в переговорах.

В начале июля президент Зеленский выразил надежду, что американцы все же приедут, несмотря на длительную паузу.

На прошлой неделе Владимир Зеленский провел переговоры с Уиткоффом и зятем Трампа Кушнером. Однако о предстоящем визите тогда не сообщалось.

Почему их визит важен

СМИ подсчитали, что Стив Уиткофф пять раз лично встречался с диктатором Путиным в России в 2025 году. Еще дважды он виделся с Путиным совместно с зятем Трампа Джаредом Кушнером.

В то же время Уиткофф и Кушнер до сих пор так ни разу не посетили Украину.

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