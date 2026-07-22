Зеленский поговорил с Уиткоффом и Кушнером: что договорились о войне

Уиткофф и Кушнер / © Getty Images

Реклама

Сегодня, 22 июля, президент Владимир Зеленский провел переговоры со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в X со ссылкой на источник.

«Президент Украины Зеленский сегодня разговаривал с представителями президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером и обсуждал идеи о том, как возобновить дипломатические усилия для завершения войны», — написал журналист.

Реклама

Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин подтвердил украинским журналистам, что у президента Украины были переговоры с Уиткоффом и Кушнером. По словам Литвина, разговор только что завершился.

Напомним, что в Украину ожидали приезда американской делегации, в которую могут войти Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, еще после Пасхи. Однако визит не состоялся

Впоследствии появилась информация, что спецпосланники президента США Дональда Трампа не спешат с визитом в Киев, несмотря на предыдущие обещания.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер могут приехать в Киев уже в ближайшее время — через две недели. Однако снова визит сорвался.

Реклама

В западных СМИ писали, что Кушнер не хочет ехать в Киев «просто пофотографироваться» и требует от Украины уступок в переговорах.

В начале июля президент Зеленский выразил надежду, что американцы все же приедут, несмотря на длительную паузу.

Новости партнеров