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Ударила мощная магнитная буря: кто в опасности и как себя уберечь
Большинство людей не испытывают влияния на магнитные бури, однако некоторые могут иметь ухудшение самочувствия в периоды сильной солнечной активности.
В среду, 12 июня, активность Солнца станет сильнее. После нескольких дней тишины магнитная буря повысится до красного уровня — К-индексу 5.
Об этом стало известно из данных meteoagent и Британской геологической службы.
Выброс корональной массы, связанный с извержением 8 августа, мог нанести мгновенный удар, увеличивая вероятность активных и изолированных периодов STORM G1.
Ожидается, что повышение скорости солнечного ветра будет кратковременным, а условия солнечного ветра вернутся к фоновому уровню в ближайшие дни.
Чаще об ухудшении самочувствия во время периодов сообщают метеочувствительные люди, люди с нарушениями сна, повышенной утомляемостью или сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременные. У них могут возникать головные боли, слабость, сонливость, раздражительность или проблемы со сном.
Чтобы легче пережить дни магнитных бурь, специалисты советуют:
соблюдать режим сна;
пить достаточно воды;
избегать чрезмерных физических нагрузок;
больше гулять на свежем воздухе;
ограничить алкоголь, избыток кофеина и тяжелую пищу;
контролировать АД.