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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Ударила мощная магнитная буря: кто в опасности и как себя уберечь

Большинство людей не испытывают влияния на магнитные бури, однако некоторые могут иметь ухудшение самочувствия в периоды сильной солнечной активности.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В среду, 12 июня, активность Солнца станет сильнее. После нескольких дней тишины магнитная буря повысится до красного уровня — К-индексу 5.

Об этом стало известно из данных meteoagent и Британской геологической службы.

Выброс корональной массы, связанный с извержением 8 августа, мог нанести мгновенный удар, увеличивая вероятность активных и изолированных периодов STORM G1.

Ожидается, что повышение скорости солнечного ветра будет кратковременным, а условия солнечного ветра вернутся к фоновому уровню в ближайшие дни.

Магнитная буря 12 августа. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 12 августа. Фото: meteoagent.

Чаще об ухудшении самочувствия во время периодов сообщают метеочувствительные люди, люди с нарушениями сна, повышенной утомляемостью или сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременные. У них могут возникать головные боли, слабость, сонливость, раздражительность или проблемы со сном.

Чтобы легче пережить дни магнитных бурь, специалисты советуют:

  • соблюдать режим сна;

  • пить достаточно воды;

  • избегать чрезмерных физических нагрузок;

  • больше гулять на свежем воздухе;

  • ограничить алкоголь, избыток кофеина и тяжелую пищу;

  • контролировать АД.

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