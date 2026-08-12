Солнечное затмение 12 августа 2026 года: точное время и где оно будет видно в Украине

Солнечное затмение / © ТСН.ua

Реклама

В среду, 12 августа 2026 года, состоится одно из главных астрономических событий года – полное солнечное затмение.

По данным NASA, полоса полного затмения пройдет через Гренландию, Исландию, север России, Атлантический океан, Испанию и небольшую часть Португалии. Частичное затемнение будет доступно для наблюдения на значительно большей территории Северного полушария, в частности в большей части Европы.

Реклама

Будет ли видно солнечное затмение в Украине

Да, однако в Украине затмение будет лишь частичным .

Реклама

По расчетам Timeanddate, в целом на территории Украины первые проявления частичного затемнения начнутся примерно в 20:10 по Киеву , а последние его фазы завершатся около 20:53 . При этом точное время и продолжительность явления будут существенно отличаться в зависимости от региона.

Лучшие условия для наблюдения будут жители западной части Украины.

В частности:

во Львовской области частичное затемнение начнется примерно в 20:16 и продлится до 20:51;

на Волыни - примерно с 20:13 до 20:53;

в Закарпатье — примерно с 20:19 до 20:50;

в Ровенской области — примерно с 20:13 до 20:46;

в Ивано-Франковской области — примерно с 20:17 до 20:46;

в Тернопольской области — примерно с 20:16 до 20:43.

В центральных и восточных регионах частичная фаза будет значительно короче, поскольку Солнце уже приближается к горизонту.

Реклама

Когда затмение будет в Киеве

В Киеве частичное солнечное затмение будет очень непродолжительным.

По расчетам Timeanddate, оно начнется примерно в 20:14 , максимальной фазы достигнет около 20:18 , а завершится уже примерно в 20:23 .

Длительность видимой частичной фазы составит около девяти минут. В то же время Луна закроет только небольшую часть солнечного диска.

Где затемнение будет заметнее

Гораздо более интересная картина ожидается на западе Украины.

Реклама

К примеру, во Львове частичное затемнение начнется примерно в 20:17 , максимальной фазы достигнет около 20:43 , а завершится примерно в 20:47 .

Для Львова Timeanddate указывает магнитуду затмения около 0,509, то есть явление будет более выразительным, чем в Киеве.

В целом именно у жителей западных областей будет больше шансов увидеть, как Луна частично закроет солнечный диск перед заходом Солнца.

Где будет видно полное солнечное затмение

Полную фазу 12 августа с территории Украины увидеть невозможно.

NASA сообщает, что путь полной фазы будет проходить через Гренландию, Исландию, север России, Атлантический океан, Испанию и небольшую часть Португалии. Для большинства мест в полосе полного затемнения полная фаза будет длиться менее двух минут.

Особенно зрелищным затемнение может стать в Испании и Португалии, где полная фаза будет происходить незадолго до захода Солнца. NASA отмечает, что в части Европы можно будет увидеть затемненное Солнце прямо у горизонта.

Как безопасно смотреть на солнечное затмение

Даже если Солнце закрыто Луной лишь частично, смотреть на него невооруженным глазом небезопасно.

Для наблюдения следует использовать специальные очки или фильтры, предназначенные именно для наблюдения за Солнцем.

Обычные солнцезащитные очки не обеспечивают необходимую защиту. Так же нельзя смотреть на солнце через бинокль, телескоп или объектив фотоаппарата без соответствующего солнечного фильтра.

Поскольку в Украине будет наблюдаться лишь частичное затемнение, защита глаз требуется в течение всего времени наблюдения. Timeanddate также отмечает, что прямой взгляд на Солнце без должной защиты может серьезно повредить глаза.

Почему затмение 12 августа особенно для эзотерики

В астрологии солнечное затмение 12 августа происходит в знаке Льва.

Его символически связывают с темами самовыражения, творчества, личной силы, любви и желания изменить, как человек проявляет себя в мире.

Астрологи традиционно трактуют солнечные затмения как начало нового цикла. Поэтому период вокруг 12 августа может рассматриваться как время переосмысления целей, отношений и собственных желаний.

В то же время важно помнить: именно затемнение является естественным астрономическим явлением, а его эзотерические и астрологические трактовки не имеют подтверждения.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация часто носит развлекательный характер, поэтому ее не следует воспринимать как инструмент принятия важных жизненных решений.

Напомним, что ранее мы писали о том, что это самое большое солнечное затмение почти за 30 лет: где Солнце исчезнет полностью и что увидят в Украине.

Новости партнеров