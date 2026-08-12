Проклятие от Фединчика, двое детей и новая фамилия: что известно о новом муже Натальи Денисенко

Наталья и Юрий Ярошенко, Андрей Фединчик

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Украинская актриса Наталья Денисенко после скандального развода с Андреем Фединчиком вышла замуж за манекенщика и бизнесмена Юрия Ярошенко, который ради новой страницы сменил фамилию.

Личная жизнь звезды в последние два года сопровождалась громкими заявлениями, слухами и неожиданными поворотами. Редакция сайта ТСН.ua собрала самое интересное о новоиспеченном муже актрисы, его прошлых отношениях, детях, бизнесе и истории любви с Наталкой.

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Развод Савранского с экс-супругой и подозрения в измене

До романа с Денисенко у Юрия Савранского была собственная семья. Манекенщик был женат на женщине по имени Марлена, вместе с которой воспитывал двоих детей. В августе 2025 года мужчина подал документы на развод, о чем стало известно из данных судебного реестра.

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Юрий Савранский с экс-женой и детьми

Интересно, что именно в тот период вокруг Савранского и Денисенко начали активно распространяться слухи о романе. В частности, бывший муж актрисы Андрей Фединчик публично называл манекенщика ее «любовником» и эмоционально обвинял экс-жену в измене. И даже в порыве гнева пожелал обоим «гореть в аду».

Комментарии под постом Наталки Денисенко, которые впоследствии удалили

Более того, Фединчик в интервью Алине Доротюк утверждал, что ему якобы рассказывали об отношениях Денисенко и Савранского еще с лета 2024 года. В то же время сама Наталья категорически отрицала это.

Судя по давним публикациям манекенщика, становится заметно, что на самом деле Наталья часто проводила время в компании его семьи и их общих друзей. Марлена еще до разрыва с Юрием была знакома с его окружением.

Наталья Денисенко с коллегами, Юрий Савранский с дочерью и женой Марленой

Сначала все возражали: как раскрылась тайна любви Денисенко

Официально Наталья Денисенко и Андрей Фединчик развелись в 2025 году после восьми лет брака. Причиной стала ревность, «разные взгляды на жизнь, отсутствие взаимопонимания и утрата чувств». У бывших супругов есть совместный сын Андрей и они продолжают вместе заниматься его воспитанием.

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На фоне разрыва Наталью все чаще стали видеть в компании Савранского. Однако сначала актриса уверяла, что между ними только дружеские и рабочие отношения. Более того, она отмечала, что будет говорить о личной жизни тогда, «когда на ее руке появится бриллиант».

Наталья Денисенко, Юрий Савранский, Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина

В итоге скрывать чувства стало невозможно. В декабре 2025 года Денисенко публично подтвердила роман с Савранским и призналась ему в любви. Мужчина также открыто заговорил о своих чувствах к актрисе.

Наталья Денисенко и Юрий Савранский

Модель, предприниматель и правая рука Денисенко: чем зарабатывает муж звезды

Связывала пару не только романтика, но и работа. Когда Денисенко положила начало собственному ювелирному бренду, она сначала пригласила Юрия как модель. Со временем он стал заниматься технической частью бизнеса.

Сам мужчина продолжает работать моделью и занимается предпринимательской деятельностью. Кроме того, он имеет актерского агента, поэтому может получать предложения по съемкам в кино и сериалах. Кстати, с недавних пор в Сети говорят, что манекенщик совсем скоро примеряет новое амплуа и попробует себя в актерстве. Но сам Юрий ничего об этом пока не рассказывает.

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Наталья Денисенко и Юрий Савранский / © instagram.com/natalka_denisenko

Двое детей манекенщика и знакомство с новой семьей

В начале отношений Денисенко очень осторожно выстраивала контакт с двумя детьми возлюбленного. Весной 2026 актриса рассказывала, что с сыном Юрия общается преимущественно онлайн и очень его любит.

А вот с дочерью ситуация была более сложной. По словам Денисенко, девочка не спешила идти с ней на близкий контакт, хотя с радостью принимала подарки от актрисы. Наташа отнеслась к этому с пониманием и не пыталась форсировать события.

Наталья Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Впрочем, со временем ситуация изменилась. В начале лета Денисенко с избранником отправилась в Карпаты вместе с детьми. В совместной поездке приняли участие сын Наталки Андрюша и дочь Юрия. Дети проводили время вместе, хотя взрослые оставляли им возможность побыть отдельно.

Сам Андрюша, похоже, давно принял нового избранника мамы. Наталья рассказывала, что сын очень привык к Юрию, и тот хорошо на него влияет.

Предложение руки и сердца в Турции и смена фамилии манекенщика

В июне 2026 года Юрий сделал предложение Наталке во время отдыха в Турции. Событие произошло возле храма Аполлона в Сиде и стало для актрисы полной неожиданностью. Свидетелем важного момента стал ее сын Андрюша, спокойно воспринявший новость.

Во время этой поездки пара также столкнулась с критикой из-за совместного отдыха за границей. Манекенщик объяснил, что имеет законные основания для пересечения границы во время войны. По его словам, еще до полномасштабного вторжения он был освобожден от военной службы из-за врожденной болезни. Подробности диагноза не раскрывает.

Наталья Денисенко и Юрий Савранский / © instagram.com/natalka_denisenko

А уже перед свадьбой на пару ждала еще одна неожиданная смена. Юрий официально отказался от фамилии Савранский и стал Ярошенко. Мужчина показал новый паспорт и кратко объяснил свое решение фразой: «Быть собой!». Денисенко отреагировала эмоционально: «Наконец-то, мой господин Ярошенко! Горжусь тобой».

Раньше ходили слухи, что фамилию Савранский Юрий носил после предыдущего брака, а Ярошенко - фамилия его отца. И именно после выдачи мужчине нового документа возлюбленные заключили брак. Наталья взяла фамилию возлюбленного. Теперь она Наталья Ярошенко.

Юрий Ярошенко

Новая семья и мечта о дочери: что Денисенко и Ярошенко планируют после свадьбы

После помолвки возлюбленные активно готовились к свадьбе. Наталья рассказывала, что планирует камерное празднование в кругу ближайших. Из-за плотных осенних рабочих графиков актрисы пара хотела успеть провести церемонию летом.

В результате 8 августа Наталья и Юрий Ярошенко обручились. Свадебные торжества длились три дня: первый день пара провела с самыми близкими людьми, а о последующих этапах празднования возлюбленные пока не рассказывают и держат интригу.

Свадьба Наталки и Юрия Ярошенко / © instagram.com/natalka_denisenko

В то же время супруги планируют изменить свой быт. Наталья и Юрий в будущем хотят съехаться и обустроить общее семейное гнездышко. По словам актрисы, им хорошо вместе в быту, ведь у них много общих привычек.

Не исключает Денисенко и пополнение семьи. Еще до свадьбы она говорила, что мечтает о дочери и неоднократно видела ее во сне и якобы доверяет предсказаниям астрологов. А Юрий, по словам актрисы, тоже не против еще одного ребенка.

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