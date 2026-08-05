Яке церковне свято в Україні 11 серпня

Церковне свято 11 серпня / © Pixabay

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11 серпня (24 серпня), в православному календарі день пам’яті святого мученика і архидиякона Євпла. Святий Євпл жив у місті Катанія на острові Сицилія (за іншими джерелами — в околицях цього міста). Він служив архидияконом місцевої християнської громади. У перші століття християнства архидиякони були найближчими помічниками єпископів. Вони дбали про нужденних, брали участь у богослужіннях, навчали людей основ віри та допомагали поширювати християнське вчення.

Євпл відзначався глибокою побожністю, милосердям і щирою любов’ю до людей. Він не лише виконував церковне служіння, а й відкрито проповідував Євангеліє, закликаючи язичників прийняти християнську віру.

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Життя святого припало на час правління імператорів Діоклетіана та Максиміана, коли Римська імперія переживала одну з наймасштабніших хвиль гонінь на християн. 303 року було видано укази, які наказували руйнувати храми, спалювати Святе Письмо та примушувати вірян приносити жертви язичницьким богам.

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За відмову виконувати ці накази християн чекали ув’язнення, катування або смертна кара.

Одного дня Євпла схопили під час проповіді. За переказами, у руках він тримав книгу Євангелія. Коли його привели до правителя, той наказав зректися Христа та принести жертву ідолам.

Проте архидиякон відповів, що визнає лише одного істинного Бога і не може поклонятися творінням людських рук. Навіть під загрозою смерті він не погодився зректися своєї віри.

За непохитність Євпла піддали жорстоким тортурам. Його били, морили голодом і всіляко намагалися змусити відмовитися від християнства. Та навіть під час страждань він не переставав молитися і прославляти Господа.

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Перед стратою святому дозволили сказати останнє слово. Він знову засвідчив свою віру в Ісуса Христа, закликав присутніх навернутися до істини та подякував Богові за можливість постраждати за Його ім’я.

Після цього мученика було усічено мечем. За церковним переданням, сталося це близько 304 року.

Церковне свято в Україні 11 серпня за старим календарем

За старим календарем 11 серпня в Україні вшановували пам’ять мученика Калініка. Калініка жорстоко катували, вимагаючи зректися віри та принести жертву язичницьким богам. Однак він залишився непохитним у своїх переконаннях. За відмову поклонитися ідолам мученика засудили до страти: його спалили живцем. За церковним переданням, святий мужньо прийняв смерть, не припиняючи молитися Господу.

Прикмети 11 серпня

Народні прикмети 11 серпня / © pexels.com

Ясний і сонячний день — осінь буде теплою та сухою.

Дощ 11 серпня віщує затяжну негоду й дощову осінь.

Рясна ранкова роса — до ясної та спекотної погоди.

Що не можна робити 11 серпня

За народними віруваннями, душі померлих предків могли навідатися до світу живих і покарати тих, хто зловживав спиртним. Також люди уникали походів на болота та цвинтарі, адже вірили, що саме цього дня межа між світом живих і потойбіччям стає особливо тонкою, відкриваючи шлях для надприродних сил.

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Що можна робити 11 серпня

У народі цього дня особливу увагу приділяли домашнім і безпритульним тваринам. Господарі старалися добре нагодувати худобу, подбати про її здоров'я, почистити та за потреби полікувати. Доброю справою також вважалося прихистити покинуту тварину. Крім того, саме в цей період традиційно розпочинали стрижку овець.

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