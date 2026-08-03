Динамо — Карабах: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги конференцій

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

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У четвер, 6 серпня, київське "Динамо" зіграє з азербайджанським "Карабахом" у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2026/27.

Через війну з російськими окупантами номінально домашній для українського клубу поєдинок відбудеться в польському місті Люблін, на стадіоні "Арена Люблін". Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

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Обидва клуби розпочали єврокубковий сезон з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи: "Динамо" здолало в серії пенальті румунську "Університатю" (0:0, 0:0), а "Карабах" розгромив ісландський "Вестрі" (3:0, 3:0).

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У другому відбірковому раунді Ліги Європи кияни двічі програли грецькому ПАОКу (2:3, 0:2), тоді як азербайджанський клуб у серії пенальті поступився болгарському ЦСКА Софія (0:0, 0:0).

Матч-відповідь відбудеться у четвер, 13 серпня, в азербайджанському Баку. Старт гри — о 19:00 за київським часом.

Переможець двоматчевого протистояння вийде до раунду плейоф відбору Ліги конференцій, де позмагається з тріумфатором пари "Твенте" (Нідерланди) — ДАК 1904 (Словаччина), а переможений вилетить з єврокубків.

Дивіться передматчеву студію перед поєдинком "Динамо" — "Карабах" на Youtube-каналі FootballHub.

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До вашої уваги також текстова онлайн-трансляція матчу "Динамо" — "Карабах".

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