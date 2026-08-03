"Динамо" дізналося потенційного суперника в раунді плейоф кваліфікації Ліги конференцій

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

Реклама

У понеділок, 3 серпня, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2026/27.

Зокрема свого потенційного суперника на цій стадії дізналося київське "Динамо", яке в третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій зустрінеться з азербайджанським "Карабахом" (матчі відбудуться 6 і 13 серпня).

Реклама

Якщо "біло-сині" пройдуть "Карабах", то за путівку до основного етапу Ліги конференцій позмагаються з переможцем пари "Твенте" (Нідерланди) — ДАК 1904 (Словаччина).

Реклама

Матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 20 і 27 серпня. Переможці вийдуть до основного етапу турніру, а переможені вилетять з єврокубків.

Нагадаємо, "Динамо" розпочало новий єврокубковий сезон матчами з румунською "Університатею" з Клужа-Напоки. Обидва поєдинки завершилися внічию (0:0), а в серії пенальті підопічні Ігоря Костюка вибороли путівку до другого раунду кваліфікації Ліги Європи.

У другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи кияни двічі програли грецькому ПАОКу (2:3, 0:2).

Новий сезон УПЛ динамівці мали розпочати 2 серпня поєдинком проти "Лівого Берега", але через завантажений графік "біло-синіх" у кваліфікації єврокубків матч перенесли на 2 грудня.

Реклама

Новини партнерів