ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
81
Час на прочитання
1 хв

"Динамо" дізналося потенційного суперника в раунді плейоф кваліфікації Ліги конференцій

Якщо кияни здолають азербайджанський "Карабах", то за путівку до основного етапу Ліги конференцій позмагаються з переможцем пари "Твенте" (Нідерланди) — ДАК 1904 (Словаччина).

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
"Динамо"

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

У понеділок, 3 серпня, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2026/27.

Зокрема свого потенційного суперника на цій стадії дізналося київське "Динамо", яке в третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій зустрінеться з азербайджанським "Карабахом" (матчі відбудуться 6 і 13 серпня).

Якщо "біло-сині" пройдуть "Карабах", то за путівку до основного етапу Ліги конференцій позмагаються з переможцем пари "Твенте" (Нідерланди) — ДАК 1904 (Словаччина).

Матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 20 і 27 серпня. Переможці вийдуть до основного етапу турніру, а переможені вилетять з єврокубків.

Нагадаємо, "Динамо" розпочало новий єврокубковий сезон матчами з румунською "Університатею" з Клужа-Напоки. Обидва поєдинки завершилися внічию (0:0), а в серії пенальті підопічні Ігоря Костюка вибороли путівку до другого раунду кваліфікації Ліги Європи.

У другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи кияни двічі програли грецькому ПАОКу (2:3, 0:2).

Новий сезон УПЛ динамівці мали розпочати 2 серпня поєдинком проти "Лівого Берега", але через завантажений графік "біло-синіх" у кваліфікації єврокубків матч перенесли на 2 грудня.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
81
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie