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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
296
Час на прочитання
1 хв

Кім Кардашян у чорному бікіні покаталася на сапборді

Зірка показала, як активно провела вихідні.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

45-річна учасниця реаліті-шоу, бізнесвумен, інфлюенсерка та акторка— Кім Кардашян — поділилася у своєму Instagram літніми знімками з відпочинку. На нових фотографіях вона зображена під час прогулянки на сапборді.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Для активного відпочинку Кардашян обрала чорне бікіні, в якому продемонструвала свою фігуру, а на голову пов’язала чорну бандану з принтом. Зірка впевнено почувалася на дошці й каталася по спокійній воді, насолоджуючись сонячною погодою та відпочинком.

Ким Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Шанувальники Кім, як завжди, оцінили її образ і залишили під фотографіями безліч компліментів. Багато хто відзначив, що чорний купальник підкреслив засмаглу шкіру та ефектну фігуру зірки.

Нагадаємо, що раніше папараці сфотографували Кім Кардашян та її коханого на «Формулі-1».

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Дата публікації
Кількість переглядів
296
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