Кім Кардашян у чорному бікіні покаталася на сапборді

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Реклама

45-річна учасниця реаліті-шоу, бізнесвумен, інфлюенсерка та акторка— Кім Кардашян — поділилася у своєму Instagram літніми знімками з відпочинку. На нових фотографіях вона зображена під час прогулянки на сапборді.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Для активного відпочинку Кардашян обрала чорне бікіні, в якому продемонструвала свою фігуру, а на голову пов’язала чорну бандану з принтом. Зірка впевнено почувалася на дошці й каталася по спокійній воді, насолоджуючись сонячною погодою та відпочинком.

Реклама

Ким Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Шанувальники Кім, як завжди, оцінили її образ і залишили під фотографіями безліч компліментів. Багато хто відзначив, що чорний купальник підкреслив засмаглу шкіру та ефектну фігуру зірки.

Реклама

Нагадаємо, що раніше папараці сфотографували Кім Кардашян та її коханого на «Формулі-1».

Новини партнерів