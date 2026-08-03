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- Шоу-бізнес
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Кім Кардашян у чорному бікіні покаталася на сапборді
Зірка показала, як активно провела вихідні.
45-річна учасниця реаліті-шоу, бізнесвумен, інфлюенсерка та акторка— Кім Кардашян — поділилася у своєму Instagram літніми знімками з відпочинку. На нових фотографіях вона зображена під час прогулянки на сапборді.
Для активного відпочинку Кардашян обрала чорне бікіні, в якому продемонструвала свою фігуру, а на голову пов’язала чорну бандану з принтом. Зірка впевнено почувалася на дошці й каталася по спокійній воді, насолоджуючись сонячною погодою та відпочинком.
Шанувальники Кім, як завжди, оцінили її образ і залишили під фотографіями безліч компліментів. Багато хто відзначив, що чорний купальник підкреслив засмаглу шкіру та ефектну фігуру зірки.
Нагадаємо, що раніше папараці сфотографували Кім Кардашян та її коханого на «Формулі-1».