Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 4 серпня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

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Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 4 серпня?

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Місяць розповідає

День посилення інтелектуальних та розумових здібностей, якими слід скористатися на благо — як собі, так і іншим.

Місяць рекомендує

Секрет професійного успіху — рух від простого до складного та від другорядного до важливого, лише в такому разі вдасться досягти запланованого максимуму, забезпечивши належну якість. Швидкого ефекту від усього, що ми цього дня зробимо, очікувати не варто — його не буде, тому дозвольте подіям розвиватися так, як їм належить, а до якого результату це призведе, стане зрозуміло пізніше. Розв’язати важливе життєве питання можна буде, поділившись своїми переживаннями чи сумнівами з кимось із близьких людей: вимовившись, ми зрозуміємо, у чому полягає вирішення проблеми.

Місяць застерігає

День, коли не можна нічого руйнувати, навіть якщо йдеться про зламану гілку. Рано чи пізно за такий вчинок доведеться відповідати, тому бажано зосередитися винятково на творчих процесах. Не варто відмовляти людині, яка звернеться по допомогу: можливо, незабаром вона зможе надати нам відповідну послугу, тож це можна вважати взаємовигідним обміном.

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