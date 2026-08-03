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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
239
Час на прочитання
1 хв

У Рівному трагічно загинув чоловік — поспіхом перебігав перед поїздом

Чоловік, зі слів машиніста, не реагував на сигнали. Медики намагалися врятувати його, однак він помер у лікарні.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Поїзд переїхав чоловіка

Поїзд переїхав чоловіка

У Рівному під колеса поїзда потрапив 62-річний чоловік. Попри застосоване аварійне гальмування, уникнути наїзду не вдалося.

Про випадок повідомили у поліції.

Зі слів машиніста, невідомий не реагував на гучний звуковий сигнал та на пероні намагався перебігти перед потягом, однак впав.

«62-річного рівнянина медики госпіталізували до лікарні, де через дві години від отриманих травм він помер», — йдеться у повідомленні.

За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту слідчий розпочав досудове розслідування за ч.3 ст.279 КК України.

Нагадаємо, під Рівним поїзд на переїзді розчавив маршрутку з людьми — четверо загиблих.

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Дата публікації
Кількість переглядів
239
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