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У Рівному трагічно загинув чоловік — поспіхом перебігав перед поїздом
Чоловік, зі слів машиніста, не реагував на сигнали. Медики намагалися врятувати його, однак він помер у лікарні.
У Рівному під колеса поїзда потрапив 62-річний чоловік. Попри застосоване аварійне гальмування, уникнути наїзду не вдалося.
Про випадок повідомили у поліції.
Зі слів машиніста, невідомий не реагував на гучний звуковий сигнал та на пероні намагався перебігти перед потягом, однак впав.
«62-річного рівнянина медики госпіталізували до лікарні, де через дві години від отриманих травм він помер», — йдеться у повідомленні.
За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту слідчий розпочав досудове розслідування за ч.3 ст.279 КК України.
Нагадаємо, під Рівним поїзд на переїзді розчавив маршрутку з людьми — четверо загиблих.