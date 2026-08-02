Гороскоп на 3 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли слід працювати в команді

Ожина / © Associated Press

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На роботі протягом дня можна — абсолютно без шкоди для якості — виконати підвищену норму, а вдома — зрушити гори, і водночас анітрохи не втомитися.

Єдина умова, яку необхідно виконати, полягає в тому, що працювати рекомендується у колективі — разом із колегами або родиною.

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Овен

Ваша «фірмова» впертість сьогодні не завадить, а навпаки, допоможе вам: завдяки їй ви зможете в найкоротший — денний — термін реалізувати проєкт, на який в інший час у вас пішло б щонайменше два тижні.

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Телець

Не варто виконувати роботу за іншу людину, навіть якщо вам здасться, що ви надаєте колезі благородну допомогу: насправді, звільняючи його від безпосередніх обов’язків, ви зробите йому ведмежу послугу.

Близнята

Не можна обдурювати близьку людину навіть у дрібницях: одна брехня може потягнути за собою іншу і третю, і ви, зрештою, опинитеся в складній ситуації, оскільки не зможете виплутатися з павутини, що утворилася.

Рак

Можливо, цього дня доведеться захищати свою сім’ю — не варто допускати несправедливості щодо близьких людей з боку сторонніх — крім вас, здається, нікому не вдасться заступитися за них.

Лев

Може виникнути нав’язливе бажання з’ясувати стосунки з кимось із оточення — від родичів до незнайомців, які вам чимось не сподобаються: не варто йому піддаватися — конфлікт може нашкодити вам.

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Діва

Піддавшись на вмовляння людини, яка є для вас авторитетом, і відмовившись під її впливом від чогось, що вам дороге, ви згодом пошкодуєте про своє рішення, але виправити ситуацію вже не зможете.

Терези

Спілкуючись із людьми — незалежно від того, чи йдеться про ділові, чи особисті питання — необхідно задіяти всі свої дипломатичні здібності та діяти обережно, адже грубість і нетактовність вам не пробачать.

Скорпіон

На цей день можна сміливо планувати будь-які ділові переговори — зірки обіцяють вам успіх: партнери охоче підуть назустріч, погодившись на всі ваші умови, після чого можна буде підписати важливий договір.

Стрілець

Гарний день, щоб продемонструвати керівництву, а водночас і усьому світу свої таланти: цілком імовірно, що творчість, якою ви захоплюєтеся у вільний час, стане вашим головним життєвим заняттям.

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Козоріг

Можна братися за найскладніші професійні проєкти — будь-які пов’язані з ними завдання цього дня розв’язуються легко й без зайвих зусиль з вашого боку, тож варто поквапитися, щоб не упустити свій шанс.

Водолій

Не варто вдавати ніби у стосунках з коханою людиною нічого не відбувається — останнім часом ви почали віддалятися одне від одного, і лише відверта розмова допоможе вам налагодити з нею стосунки.

Риби

Перш ніж стати до роботи, необхідно не тільки продумати всі кроки, які ви збираєтеся зробити на шляху до своєї мети, а й зрозуміти, що саме ви хочете отримати в результаті своїх зусиль.

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