Кая Гербер повернула культовий відтінок 90-х: колір волосся моделі вже називають головним трендом осені

Кая Гербер / © Associated Press

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Під час промотуру нового серіалу «Уламки» Кая Гербер вкотре довела, що мінімалізм може бути неймовірно ефектним. Її образи вже активно обговорюють модні критики, однак найбільшу увагу привернуло саме волосся моделі, про це розповіло видання NewBeauty.

Кая відмовилася від світлого відтінку на користь насиченого, багатовимірного відтінку брюнета з м’якими сонячними акцентами біля обличчя. Саме така техніка створює природне сяйво шкіри, додає волоссю глибини та робить образ дорогим без зайвих зусиль.

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Кая Гербер / © Associated Press

Авторкою нового кольору стала зіркова колористка Дженна Перрі, яка не приховує головного джерела натхнення — культового відтінку волосся Сінді Кроуфорд у 1990-х.

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Саме цей теплий, блискучий брюнетний колір із природними переливами колись став однією з головних б’юті-візитівок епохи супермоделей. Сьогодні він отримав сучасне прочитання завдяки Каї Гербер, яка доводить, що справжня класика ніколи не виходить із моди.

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Головний колір осені

За словами Дженни Перрі, секрет ідеального відтінку полягає не у темному кольорі як такому, а у правильній грі світла.

Світліші пасма біля обличчя освіжають зовнішність, підкреслюють тон шкіри та створюють ефект природного вигоряння на сонці. Водночас основна маса волосся залишається насиченою, глибокою та блискучою. Саме така багатовимірність робить колір волосся особливо актуальним восени, коли після літа хочеться насиченіших і тепліших відтінків, однак без різких змін образу.

Кая Гербер / © Associated Press

Це той випадок, коли волосся має максимально природний вигляд, ніби ви просто повернулися з відпустки, хоча над кольором працював професіонал.

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Новий образ Каї ще раз підтверджує, що восени головний акцент буде не на кардинальних змінах, а на природній красі. Замість однотонного темного кольору стилісти пропонують обирати багатовимірні відтінки з теплими переливами, які красиво відбивають світло, додають волоссю об’єму та мають дорогий вигляд навіть без складного укладання.

Це універсальний варіант, який пасує більшості типів зовнішності, легко підтримується та маж однаково ефектний вигляд як у повсякденному житті, так і на червоній доріжці.

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