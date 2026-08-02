Правила мобілізації змінилися: 8 категорій українців залишилися без відстрочки (повний список)

Відстрочка від мобілізації / © ТСН.ua

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В Україні запрацювали нові правила мобілізації: низка категорій чоловіків, які є військовозобов’язаними, втратила право на відстрочку.

Про це повідомляє Донецький обласний ТЦК та СП.

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Хто втратив право на відстрочку

Відповідно до нового законодавства, право на відстрочку втрачають 8 категорій. Це:

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Студенти та аспіранти заочної або вечірньої форми навчання, а також ті, хто здобуває другу чи третю вищу освіту.

Багатодітні чоловіки із заборгованістю за аліментами.

Особи, які доглядають чоловіка або дружину з інвалідністю III групи.

Батьки-одинаки, якщо мати не позбавлена батьківських прав, не є померлою або зниклою безвісти та не відбуває покарання.

Чоловіки, які доглядають за особами з інвалідністю I та II груп, якщо немає інших працездатних членів сім’ї.

Особи, що працюють на підприємствах та організаціях Міністерства оборони.

Особи зі статусом «обмежено придатний» через скасування цієї категорії.

Чоловіки, які за повторною військово-лікарською комісією були визнані здоровими (ті, що мають свідоцтва про I та II групи інвалідності, видані після 24 лютого 2022 року), повинні пройти медогляд повторно.

Хто отримав право на відстрочку

Водночас є одна категорія військовозобов’язаних, які отримали право на відстрочку від мобілізації. Це чоловіки, у яких неповнорідний брат чи сестра загинули або зникли безвісти на війні. Раніше вона надавалася лише, коли йшлося про повнорідних родичів.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні подовжено воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів — до 2 серпня 2026 року. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Від 2022 року це вже двадцяте рішення чинного скликання Верховної Ради.

До 10 серпня підприємства зі статусом критично важливих повинні повторно підтвердити відповідну категорію. Для цього їм необхідно надати довідку про середню заробітну плату співробітників і податкову звітність за останній місяць. Підприємства мають засвідчити відповідність кільком вимогам одночасно:

чисельності працівників та обсягам діяльності;

обсягам сплачених податків і зборів;

наявності матеріально-технічної бази (техніки та обладнання);

виконанню державних оборонних замовлень;

дотриманню встановлених норм військового обліку.

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