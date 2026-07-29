Кремль боїться заворушень через нову мобілізацію: у Путіна готують жорсткий сценарій для РФ

Володимир Путін. / © Associated Press

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Кремль розглядає різні сценарії підготовки до мобілізації в Росії у майбутньому. Водночас «фюрер» РФ Володимир Путін, ймовірно, ще не ухвалив остаточного рішення та продовжує оцінювати можливі варіанти розвитку подій.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Російська опозиційна Verstka з посиланням на джерела в уряді повідомила, що у Москві вже обговорюють потенційне запровадження нових обмежень для російського населення у разі мобілізації після виборів до Держдуми у вересні 2026-го.

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Два політичні стратеги, які працюють з Кремлем, заявили, що «серйозний» провал на передовій або в зусиллях з вербування може спровокувати мобілізацію. Деякі представники служб безпеки навіть виступають за повне або часткове встановлення воєнного стану для запобігання громадянським заворушенням у разі мобілізації.

Окрім того, вони прагнуть ще й запровадження в Росії більш жорстких покарань за порушення валютного законодавства, посилення контролю над іноземними активами, обмеження віртуальних приватних мереж (VPN) та запровадження виїзних віз.

«Російські чиновники, схоже, обговорюють впровадження мобілізації восени, але Путін, ймовірно, ще не ухвалив остаточного рішення. Однак Кремль встановлює умови для сприяння мобілізації, якщо диктатор вирішить зробити це в майбутньому», — йдеться у звіті.

Зауважимо, що 26 липня Володимир Путін підписав закон, що розширює доступ Росгвардії та Міноборони до інформації про російських військовослужбовців та їхні сім’ї в Єдиному державному реєстрі РАЦС. Це, заявляють в оборонному відомстві, скоротить бюрократичні процедури та час обробки документів. До слова, цей закон є результатом пропозицій Росгвардії щодо розширення її правил цивільної оборони для захисту суспільства від невизначених «небезпек» під час мобілізації, воєнного стану та воєнного часу.

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В ISW зауважують, що Кремль оптимізує мобілізаційну бюрократію від 2025 року. У листопаді того ж року Путін підписав закон, який змінює адміністративний процес військового призову в країна на цілорічний цикл замість попередніх пів річних циклів. Тим самим Москва значно розширила швидкість, з якою можна призвати та обробити більшу кількість призовників та резервістів.

«В ISW продовжують оцінювати, що мобілізація є дуже особистим рішенням Путіна, яке залежить від його особистого сприйняття ситуації на полі бою та чесності Кремля. Залишається незрозумілим, чи вирішить Путін запровадити мобілізацію, і як саме», — йдеться у звіті американських фахівців.

Нагадаємо, за оцінками української розвідки, нова хвиля мобілізації в Росії є цілком ймовірною одразу після виборів, запланованих на 20 вересня цього року. Водночас розвідники зазначають, що наразі РФ не розгортає нових навчальних центрів для підготовки новобранців. Утім, наявної інфраструктури, за їхніми словами, достатньо, щоб і надалі готувати нові партії так званого «гарматного м’яса».

Водночас Daily Express пише, що Володимир Путін готується до нової хвилі мобілізації через відсутність значних успіхів російської армії на фронті в Україні. Водночас Кремль посилює структури внутрішньої безпеки на тлі побоювань можливих заворушень у Росії через економічні проблеми, дефіцит палива та зростання невдоволення через війну.

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