Володимир Зеленський у Конгресі / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський змінив настрій у Вашингтоні. Сенатори, які були присутні на закритій зустрічі з українським лідером, заявили, що йому вдалося переконати США, що Київ може виграти війну проти Росії.

Про це повідомляє Politico.

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Перемога Зеленського у Вашингтоні

Журналісти зауважують, що Зеленський після зустрічі із президентом Дональдом Трампом залишився у піднесеному настрої, а завершив поїздку черговою перемогою, спостерігаючи, як Сенат переважною більшістю голосів проголосував за запровадження нових санкцій проти країн, які купують російську нафту.

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«Голосування наближає Конгрес на один крок до досягнення головного пріоритету для Зеленського та є черговим сигналом того, що доля Києва покращується не лише на полі бою», — зазначили у виданні.

Сенатор Майк Раундс після зустрічі з президентом України, сенаторами та деякими законодавцями Палати представників наголосив, що уся програма полягає в тому, щоб привести Путіна за стіл переговорів.

«Зеленський вважав, що Путін трохи більше подумає про спробу домовитися про врегулювання, якщо санкції будуть чинними. І фактично створить більше роздратування та, як він висловився, я вважаю, „гніву“ через війну з російським народом», — додав сенатор.

Зеленський наголосив, що санкції можуть допомогти закріпити успіхи, яких Україна досягла в бойових діях, і змусити Путіна до мирних переговорів.

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Американські законодавці підтримали стратегію Зеленського

У Politico вважають, що така пропозиція Зеленського має вплив, і законодавці, схоже, підтримали його стратегію. Зараз формується консенсус щодо того, що Україна може перемогти Росію у війні.

«Зміна імпульсу позначена успіхом, якого вони досягають на полі бою», — сказав сенатор Джон Бузман (республіканець).

Голосування щодо санкцій також стало днем ​​пам’яті покійного сенатора Ліндсі Грема (республіканець від Конгресу), одного з прихильників законодавства та ключового союзника України.

Зеленський був присутній на похороні Грема у Вашингтоні разом з Трампом, високопоставленими законодавцями та іншими іноземними топпосадовцями.

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Колишній чиновник адміністрації Трампа наголосив, що зараз «панує зовсім інша атмосфера, ніж рік тому, з Трампом і Зеленським», бо Україна показує набагато кращі результати у війні.

Про що говорив Зеленський на зустрічі у Сенаті

Зеленський на двопартійній зустрічі перед голосуванням наголосив на важливості запровадження нових санкцій, які впливатимуть на хід війни.

Він також звернув увагу на кілька постійних запитів від України:

ліцензування виробництва батарей протиракетної оборони Patriot,

забезпечення поставок ракет-перехоплювачів PAC-3,

та постійний доступ до супутникового зв’язку Starlink.

За словами одного із сенаторів, запити України на військову техніку та допомогу є цілеспрямованими, а також санкції проти Москви.

Візит Зеленського до США — останні новини

Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув до США із візитом. Він зустрівся із президентом США Дональдом Трампом. Вони обговорили можливість отримання Україною ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів для Patriot та інші оборонні ініціативи і дипломатичні кроки у врегулюванні війни.

Також Зеленський зустрівся із сенаторами. На зустрічі із президентом України було понад 60 сенаторів. Однією з головних тем переговорів стало посилення антибалістичного захисту України.

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