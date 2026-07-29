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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
2776
Час на прочитання
2 хв

Рязань у вогні: дрони атакували НПЗ і склад Wildberries — масштабні пожежі, оголосили евакуацію (фото, відео)

У Росії після атаки українських дронів знову спалахнули масштабні пожежі, хоч влада звітує, мовляв, відпрацювала ППО.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Під Рязанню горить логістичний центр Wildberries

Під Рязанню горить логістичний центр Wildberries / © Supernova+

Доповнено додатковими матеріалами

Вночі і зранку 29 липня українські БпЛА атакували в Росії місто Рязань. За повідомленнями місцевих пабліків, атаковано потрапили нафтопереробний завод і склад маркетплейса Wildberries. Водночас Москва та Московська область перебуває в стані повітряної тривоги.

Що відомо про вранішню атаку, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Губернатор Рязанської області Павло Малков підтвердив атаку на регіон. За його словами, нібито спрацювали сили ППО, але без наслідків не минулося. Начебто через падіння уламків безпілотників на промислових об’єктах у Рязані виникли займання.

OSINT-аналітики ASTRA повідомили про те, що під Рязанню після атаки, горить логістичний центр Wildberries. За їхніми даними спалахнув сортувальний комплекс компанії. Він розташований на території Індустріального парку Рязанський у районі села Тюшеве Рязанського муніципального району.

Після атаки та масштабного займання компанія Wildberries оголосила про евакуацію логістичного об’єкту в Рязані

«Логістичний об’єкт компанії в Рязані був евакуйований відповідно до вимог безпеки», — повідомили в офіційному каналі.

Окрім того, попередньо, горить ще й Рязанський НПЗ, який є одним із найбільших підприємств. Завод належить «Роснефті» і здатний переробляти понад 17 млн тонн нафти на рік, виробляючи бензин, дизельне та авіаційне паливо. Він входить до числа ключових постачальників пального для центральних регіонів Росії.

Після ударів над містом здійнялися густі стовпи чорного диму, а вогонь охопив великі площі. Масштаби пожежі добре видно на відео, які очевидці публікують у соцмережах.

Наслідки атаки — фото, відео

Під Рязанню горить логістичний центр Wildberries / © Supernova+

Під Рязанню горить логістичний центр Wildberries / © Supernova+

Під Рязанню горить логістичний центр Wildberries. / © Supernova+

Під Рязанню горить логістичний центр Wildberries. / © Supernova+

Під Рязанню горить логістичний центр Wildberries / © Supernova+

Під Рязанню горить логістичний центр Wildberries / © Supernova+

Під Рязанню горить логістичний центр Wildberries / © Supernova+

Під Рязанню горить логістичний центр Wildberries / © Supernova+

Нагадаємо, напередодні Москву та область накрила паніка через нову атаку БпЛА. Через наліт дронів жителі Подільська повідомляли про дим над містом. Спалахнула масштабна пожежа — горів склад логістичної компанії 3PL (Third Party Logistics). Зауважимо, що поруч розташований склад Wildberries.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
2776
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