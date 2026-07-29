Під Рязанню горить логістичний центр Wildberries / © Supernova+

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Вночі і зранку 29 липня українські БпЛА атакували в Росії місто Рязань. За повідомленнями місцевих пабліків, атаковано потрапили нафтопереробний завод і склад маркетплейса Wildberries. Водночас Москва та Московська область перебуває в стані повітряної тривоги.

Що відомо про вранішню атаку, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Губернатор Рязанської області Павло Малков підтвердив атаку на регіон. За його словами, нібито спрацювали сили ППО, але без наслідків не минулося. Начебто через падіння уламків безпілотників на промислових об’єктах у Рязані виникли займання.

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OSINT-аналітики ASTRA повідомили про те, що під Рязанню після атаки, горить логістичний центр Wildberries. За їхніми даними спалахнув сортувальний комплекс компанії. Він розташований на території Індустріального парку Рязанський у районі села Тюшеве Рязанського муніципального району.

Після атаки та масштабного займання компанія Wildberries оголосила про евакуацію логістичного об’єкту в Рязані

«Логістичний об’єкт компанії в Рязані був евакуйований відповідно до вимог безпеки», — повідомили в офіційному каналі.

Окрім того, попередньо, горить ще й Рязанський НПЗ, який є одним із найбільших підприємств. Завод належить «Роснефті» і здатний переробляти понад 17 млн тонн нафти на рік, виробляючи бензин, дизельне та авіаційне паливо. Він входить до числа ключових постачальників пального для центральних регіонів Росії.

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Після ударів над містом здійнялися густі стовпи чорного диму, а вогонь охопив великі площі. Масштаби пожежі добре видно на відео, які очевидці публікують у соцмережах.

Наслідки атаки — фото, відео

Дата публікації 07:14, 29.07.26 Кількість переглядів 36 Рязань під атакою дронів - спалахнули пожежі

Під Рязанню горить логістичний центр Wildberries / © Supernova+

Під Рязанню горить логістичний центр Wildberries. / © Supernova+

Під Рязанню горить логістичний центр Wildberries / © Supernova+

Під Рязанню горить логістичний центр Wildberries / © Supernova+

Нагадаємо, напередодні Москву та область накрила паніка через нову атаку БпЛА. Через наліт дронів жителі Подільська повідомляли про дим над містом. Спалахнула масштабна пожежа — горів склад логістичної компанії 3PL (Third Party Logistics). Зауважимо, що поруч розташований склад Wildberries.

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