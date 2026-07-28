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У Москві та області паніка через нову атаку БпЛА: все в диму - масштабно горять склади і завод (фото, відео)
Росіяни скаржаться на масовану атаку дронів — поблизу Москви палають нові об’єкти.
Зранку 28 липня Москву та Підмосков’я атакували невідомі безпілотники. Місцева влада традиційно звітує про нібито успішну роботу ППО, але уникнути влучань і пожеж не вдалося. Водночас мешканці скаржаться на дрони і вибухи, під які вони прокинулися цього ранку.
Що відомо про вранішню атаку на Московський регіон, читайте у матеріалі ТСН.ua.
Мер російськох столиці Сергій Собянін зранку відзвітував, що від 20:30 вечора до 6:30 ранку у напрямку Московського регіону летіло понад 390 БпЛА. З його слів, більшість нібито нейтралізували «на далеких підступах», але 81 дрон «знищено на підльоті до Москви».
Вночі столичні аеропорти Внуково і Домодєдово працювали «за погодженням з відповідними органами у зв’язку із запровадженням тимчасових обмежень на використання повітряного простору в районі авіагавані».
Атака БпЛА на склади у Підмосков’ї
Через наліт дронів жителі Подільська Московської області повідомляють про дим над містом. Телеграм-канал ASTRA пише, що спалахнула масштабна пожежа — горить склад логістичної компанії 3PL (Third Party Logistics). Поруч розташований склад Wildberries, він «працює у штатному режимі», заявили в компанії.
Зауважимо, Third Party Logistics приймає товар, зберігає його, комплектує замовлення, упаковує, маркує та організує поставки на інші склади.
Атака на завод у Чехові
Телеграм-канал Exilenova+ пише, що після атаки дронів зайнявся один із місцевих заводів — «Гідростальконструкція» у підмосковному Чехові, що розташоване за близько 70 км від столиці.
Зауважимо, цей авод виробляє резервуари високого тиску, металоконструкції для складних інженерних споруд та нестандартне обладнання. Така продукція використовується на об’єктах критичної інфраструктури, в енергетиці та на підприємствах важкого машинобудування Росії, у тому числі виконують оборонні замовлення.
Нагадаємо, цієї ночі Москва опинилася під атакою дронів. У регіоні запровадили обмеження на роботу аеропортів. Влада заявила про нібито знищення безпілотників, які прямували до столиці РФ.