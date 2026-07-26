Удари по Wildberries вдарили по гаманцях росіян: чому це може запустити ефект доміно

Пожежа на Wildberries в Росії / © Getty Images

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Пожежі на складах найбільшого російського маркетплейсу Wildberries спричинили значні втрати для продавців, які зберігали там свої товари. Частина підприємців заявила про повне знищення запасів і ризик закриття бізнесу.

Детальніше розповіли журналісти “ТСН.Тиждень”.

«Мінус чотири тисячі шуб виглядають ось так», — розповіла одна з продавчинь.

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«У мене нуль залишків товару», — заявив інший підприємець.

Унаслідок ударів російські продавці зіткнулися не лише з втратою продукції, а й із невизначеністю щодо компенсацій. Масштаб проблеми пояснюється тим, що Wildberries відіграє значну роль в економіці Росії та обслуговує тисячі підприємців і покупців.

Значення Wildberries для економіки Росії

Wildberries є одним із найбільших маркетплейсів Росії. Компанія має розгалужену мережу логістичних центрів, на окремих об’єктах якої можуть працювати до 15 тисяч людей.

Працівники складів приймають, сканують, сортують, пакують і передають товари службам доставки. Через платформу проходять значні обсяги внутрішньої та міжнародної торгівлі.

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Річний обіг Wildberries перевищує шість трильйонів рублів. За даними самої компанії, у Росії працює понад 25 великих фулфілмент-центрів. Якщо враховувати всю логістичну інфраструктуру, йдеться про понад 200 об’єктів загальною площею 5,2 мільйона квадратних метрів.

«Якщо ми візьмемо значення Wildberries для російської економіки, точніше кількість грошей, які проходять через Wildberries, то це приблизно 2% ВВП Росії», — пояснив кандидат економічних наук, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

Платформа також розширює співпрацю з іншими країнами. Обіг узбецьких товарів через Wildberries 2023 року становив 418 мільйонів доларів, а у 2025-му зріс майже до 1,5 мільярда доларів.

Конфлікт навколо власників компанії

Wildberries понад 20 років тому заснувало подружжя Владислав і Тетяна Бакальчуки. Основною власницею компанії була Тетяна, тоді як Владислав згодом отримав 1% акцій.

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2024 року Тетяна Бакальчук вирішила об’єднати Wildberries із групою Russ. У процесі злиття до бізнесу долучилися брати Мірзояни та сенатор від Дагестану, мільярдер Сулейман Керімов.

На тлі об’єднання компаній між подружжям Бакальчуків виник конфлікт. Владислав звернувся по підтримку до глави Чечні Рамзана Кадирова, який публічно заявив про втручання у «сімейне життя».

Згодом конфлікт дійшов до офісу Wildberries, розташованого неподалік Кремля, де сталася стрілянина.

Після завершення шлюборозлучного процесу Тетяна повернула дівоче прізвище Кім. Компанія продовжила розширювати свою присутність на російському ринку. За підрахунками Forbes, у квітні статки Тетяни Кім перевищили вісім мільярдів доларів.

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Продаж товарів військового призначення

Wildberries використовується не лише для продажу товарів загального вжитку. На платформі представлені військова форма, амуніція, бронежилети, бойові шоломи, тактичні рюкзаки, оптика та комплектуючі для безпілотників.

Оскільки російські військові часто самостійно купують частину спорядження, маркетплейси стали важливою складовою постачання армії.

Загальна площа складів Wildberries сягнула близько 4,5 мільйона квадратних метрів. 2026 року компанія планувала розширити її ще на мільйон квадратних метрів.

Пожежі сталися на логістичних об’єктах у Котовську, Електросталі, Краснодарі, Ставропольському краї, Воронежі та Шушарах поблизу Санкт-Петербурга.

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Президент України Володимир Зеленський заявляв, що удари були спрямовані проти російської військової логістики.

«Це російська логістика, зокрема склади, через які постачали засоби для війни, навігаційне обладнання, комплектуючі для виробництва дронів», — зазначив він.

За словами Івана Уса, російські маркетплейси також використовують для закупівлі підсанкційних деталей.

«І Wildberries, і Ozon, і інші — це важливі складові системи обходу санкцій», — сказав експерт.

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Фінансові наслідки для продавців і банків

Знищення товарів на складах може запустити ланцюг фінансових проблем. Покупці ризикують не отримати оплачені замовлення, а продавці — втратити запаси, доходи та можливість обслуговувати кредити.

Підприємці заявляють про ризик закриття бізнесів та особистого банкрутства. Банки, які видавали їм позики, своєю чергою можуть зіткнутися з масовим неповерненням коштів.

Окремі запитання виникли через зміну умов договору Wildberries. За 11 днів до першого удару компанія змінила оферту, після чого перестала відповідати за знищення товарів унаслідок воєнних дій.

«Ніби вони знали. Від атак безпілотників вантаж не страхують», — заявив один із продавців.

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Водночас Wildberries залучив кредитів приблизно на 1,5 трильйона рублів. У разі серйозних фінансових проблем компанії ризики можуть поширитися не лише на продавців і покупців, а й на її кредиторів.

Війна почала безпосередньо впливати на російський бізнес

Удари по логістичній інфраструктурі стали відчутними для тієї частини російського суспільства, яка раніше не зазнавала прямих фінансових наслідків війни.

«Усе, що я будувала два роки по крихтах, просто згоріло. Я хотіла хорошого світлого майбутнього для своїх дітей», — розповіла одна з продавчинь.

Для тисяч підприємців втрата товарів означає не лише знищення запасів, а й загрозу банкрутства. Це може впливати на ставлення економічно активної частини російського суспільства до війни та влади.

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З огляду на масштаби Wildberries, його зв’язок із системою постачання та значні кредитні зобов’язання проблеми компанії можуть мати ширші наслідки для економіки Росії.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Чорний лебідь" для Путіна: як несподівані удари по Wildberries обвалять економіку Росії

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