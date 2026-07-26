Не варіть кукурудзу просто у воді: два інгредієнти зроблять її м’якою та соковитою

Як правильно варити кукурудзу / © pixabay.com

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Сезон солодкої молочної кукурудзи у самому розпалі, але далеко не у всіх вона виходить м’якою та соковитою. Часто замість ніжних зерен ми отримуємо твердий або сухуватий продукт. Кулінари розкрили простий секрет варіння ідеальної кукурудзи, а також назвали одну фатальну помилку, якої припускається більшість господинь.

Про це пише видання Blikk.

Не варіть кукурудзу у звичайній воді! Додавання цих двох інгредієнтів дасть вам соковиті, м’які зерна, які тануть у роті. Якщо ви любите варену кукурудзу, ви знаєте, як прикро отримувати тверді, сухі зерна після тривалого процесу варіння. Замість того, щоб годинами чекати біля плити, є невелика хитрість, яка все змінить.

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Секрет криється в молоці та вершковому маслі, які змінюють смак кукурудзи.

Більшість людей просто варять кукурудзу в підсоленій воді, але досвідчені господині знають, що трохи більше води може досягти набагато кращих результатів.

Поєднання молока та вершкового масла надає кукурудзяним зернам особливої ​​м’якості та насиченішого смаку. Вершкове масло обволікає кукурудзу та зберігає її соковитість, а молоко підсилює її природну солодкість.

В результаті, кукурудза, приготована таким чином, виходить більш кремовою, м’якшою та значно смачнішою, ніж кукурудза, приготована звичайним способом.

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Інгредієнти для ідеальної вареної кукурудзи:

5 качанів молодої кукурудзи

1 літр води

200 мл незбираного молока

115 г вершкового масла

1 чайна ложка солі

Як приготувати кукурудзу, яка тане в роті

Спочатку видаліть лушпиння та волокна з кукурудзи, потім — за потреби — розріжте качани навпіл, щоб вони легше поміщалися в каструлю.

Доведіть велику каструлю води до кипіння, потім зменште вогонь, додайте молоко і вершкове масло. Зачекайте, поки масло повністю розтане та змішається з рідиною.

Потім додайте кукурудзу, приправте сіллю, частково накрийте каструлю кришкою та варіть близько десяти хвилин або доки зерна кукурудзи не стануть м’якими.

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Результатом є ароматна, варена кукурудза, м’яка текстура та аромат якої змусять кожного одразу потягнутися за черговим качаном.

Раніше ми розповідали рецепт трендового овочевого салату з запеченою кукурудзою.

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