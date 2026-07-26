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Не варіть кукурудзу просто у воді: два інгредієнти зроблять її м’якою та соковитою
Секрет ідеально соковитої вареної кукурудзи. Який інгредієнт зробить зерна м’якими й ніжними — читайте у матеріалі.
Сезон солодкої молочної кукурудзи у самому розпалі, але далеко не у всіх вона виходить м’якою та соковитою. Часто замість ніжних зерен ми отримуємо твердий або сухуватий продукт. Кулінари розкрили простий секрет варіння ідеальної кукурудзи, а також назвали одну фатальну помилку, якої припускається більшість господинь.
Про це пише видання Blikk.
Не варіть кукурудзу у звичайній воді! Додавання цих двох інгредієнтів дасть вам соковиті, м’які зерна, які тануть у роті. Якщо ви любите варену кукурудзу, ви знаєте, як прикро отримувати тверді, сухі зерна після тривалого процесу варіння. Замість того, щоб годинами чекати біля плити, є невелика хитрість, яка все змінить.
Секрет криється в молоці та вершковому маслі, які змінюють смак кукурудзи.
Більшість людей просто варять кукурудзу в підсоленій воді, але досвідчені господині знають, що трохи більше води може досягти набагато кращих результатів.
Поєднання молока та вершкового масла надає кукурудзяним зернам особливої м’якості та насиченішого смаку. Вершкове масло обволікає кукурудзу та зберігає її соковитість, а молоко підсилює її природну солодкість.
В результаті, кукурудза, приготована таким чином, виходить більш кремовою, м’якшою та значно смачнішою, ніж кукурудза, приготована звичайним способом.
Інгредієнти для ідеальної вареної кукурудзи:
5 качанів молодої кукурудзи
1 літр води
200 мл незбираного молока
115 г вершкового масла
1 чайна ложка солі
Як приготувати кукурудзу, яка тане в роті
Спочатку видаліть лушпиння та волокна з кукурудзи, потім — за потреби — розріжте качани навпіл, щоб вони легше поміщалися в каструлю.
Доведіть велику каструлю води до кипіння, потім зменште вогонь, додайте молоко і вершкове масло. Зачекайте, поки масло повністю розтане та змішається з рідиною.
Потім додайте кукурудзу, приправте сіллю, частково накрийте каструлю кришкою та варіть близько десяти хвилин або доки зерна кукурудзи не стануть м’якими.
Результатом є ароматна, варена кукурудза, м’яка текстура та аромат якої змусять кожного одразу потягнутися за черговим качаном.
Раніше ми розповідали рецепт трендового овочевого салату з запеченою кукурудзою.