Європа у вогні: туристів будять серед ночі та змушують тікати з готелів

Лісова пожежа (ілюстративне фото) / © Associated Press

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У Франції та Іспанії через масштабні лісові пожежі триває масова евакуація населення й туристів. Загалом небезпечні райони вже залишили близько 280 тисяч людей.

Про це повідомляє BBC.

В Іспанії ситуація залишається критичною. Голова служби з надзвичайних ситуацій Карлос Новільйо заявив, що через масштаби пожеж поблизу Мадрида рятувальники змушені діяти в оборонному режимі.

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«У цьому районі неможливо загасити пожежу, тому вживаються оборонні заходи», — зазначив він.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес наголосив, що головним пріоритетом влади залишається порятунок людей та захист населених пунктів.

Тим часом у Франції через наближення вогню та сильне задимлення евакуюють мешканців південних регіонів. Поблизу Бордо туристів із Великої Британії розбудили близько 3:30 ночі та наказали терміново залишити готель.

За словами британської туристки Ніколи Сміт, сім’ю серед ночі попередили про небезпеку та повідомили про евакуацію. Вона розповіла, що всю ніч отримувала сповіщення від французької влади про поширення пожеж і евакуацію сусідніх районів.

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За даними міністра внутрішніх справ Франції Лорана Нуньєса, у країні зараз вирують 32 лісові пожежі. Від початку року вогонь уже знищив близько 50 тисяч гектарів території — це у чотири рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Фахівці пов’язують стрімке поширення вогню з аномальною спекою, яка пересушила ґрунт і рослинність, значно підвищивши ризик масштабних пожеж.

Нагадаємо, масштабна лісова пожежа в іспанському регіоні Андалусія забрала життя щонайменше двадцяти людей. Ще близько двадцяти вважаються зниклими безвісти. Частина загиблих згоріла у власних автомобілях, намагаючись втекти від вогню.

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