Після кривавих атак росіяни знову заговорили про «мир», але висунули нахабну умову

Кремль / © Associated Press

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У Росії не припиняють твердити нібито «мирне врегулювання» війни. Водночас Москва наполягає на власних умовах та повторює традиційні наративи про «першопричини конфлікту».

Нову зухвалу заяву зробив посол РФ у Туреччині Сергій Вершинін.

За його словами, Росія нібито виступає за політико-дипломатичне завершення війни, але лише за умови усунення так званих «корінних причин конфлікту», якими Кремль вже не перший рік виправдовує повномасштабне вторгнення до України.

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Водночас дипломат країни-агресорки нахабно відкинув можливість припинення бойових дій. Мовляв, пауза дозволить Україні перегрупувати сили і отримати нове озброєння для продовження «агресивних дій».

Вершинін у кращих путінських традиціях кинув зухвалі звинувачення на адресу Києва. Забувши про російські удари по житлових будинках, лікарнях, школах та іншій цивільній інфраструктурі, він брехливо назвав «терористичними» дії ЗСУ.

Нагадаємо, Кремль вже майже рік шукає винних у «провалі» переговорів на Алясці. Очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що США нібито запевняли РФ, президент України Володимир Зеленський виконає всі необхідні умови для досягнення миру. Втім, після того, як держсекретар Марко Рубіо спростував існування будь-яких домовленостей, Лавров фактично взявся шукати винних у зриві власної версії подій.

Водночас прессекретар «фюрера» Дмитро Пєсков заявив, що Москва очікує нових пропозицій від США щодо «врегулювання» розв’язаної Росією війни проти України, однак водночас дав зрозуміти, що Москва не має наміру припиняти бойові дії.

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