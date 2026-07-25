ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
294
Час на прочитання
1 хв

Блискавка влучила у китайську ракету під час старту — відео

Попри рідкісний інцидент, політ продовжився у штатному режимі, а обладнання не зазнало пошкоджень.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Інцидент із блискавкою не вплинув на виконання поставлених завдань місії

Інцидент із блискавкою не вплинув на виконання поставлених завдань місії / © Pexels

Під час запуску ракети-носія «Чанчжен-3B» з космодрому Січан у Китаї в неї влучила блискавка. Попри інцидент, за попередніми даними, обладнання не зазнало пошкоджень

Про це повідомляє портал China Now.

Відомо, що у ракету на 35 секунді польоту вдарила блискавка. Вона потрапила в головний обтічник і пішла в землю через носій та струмені двигунів. Попередньо обладнання на космічному кораблі не пошкоджене, оскільки він захищений від подібних випадків.

Подібні інциденти раніше траплялися із ракетами «Сатурн-V» та «Союз-2», однак тоді вони також не призвели до пошкодження техніки чи зриву польоту.

Китайська ракета-носій «Чанчжен-3B» є однією з основних ракет середнього класу, яку використовують для виведення супутників на геостаціонарну орбіту.

Нагадаємо, у літак польських авіаліній LOT, який вилетів із Варшави до Стамбула, вдарила блискавка. Інцидент трапився за кілька хвилин після злету.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
294
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie