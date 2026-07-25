Інцидент із блискавкою не вплинув на виконання поставлених завдань місії / © Pexels

Реклама

Під час запуску ракети-носія «Чанчжен-3B» з космодрому Січан у Китаї в неї влучила блискавка. Попри інцидент, за попередніми даними, обладнання не зазнало пошкоджень

Про це повідомляє портал China Now.

Відомо, що у ракету на 35 секунді польоту вдарила блискавка. Вона потрапила в головний обтічник і пішла в землю через носій та струмені двигунів. Попередньо обладнання на космічному кораблі не пошкоджене, оскільки він захищений від подібних випадків.

Реклама

Подібні інциденти раніше траплялися із ракетами «Сатурн-V» та «Союз-2», однак тоді вони також не призвели до пошкодження техніки чи зриву польоту.

Китайська ракета-носій «Чанчжен-3B» є однією з основних ракет середнього класу, яку використовують для виведення супутників на геостаціонарну орбіту.

Нагадаємо, у літак польських авіаліній LOT, який вилетів із Варшави до Стамбула, вдарила блискавка. Інцидент трапився за кілька хвилин після злету.

Новини партнерів