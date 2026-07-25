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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
531
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Чи піде Усик в президенти України: заява боксера

Усик відреагував на результати соціологічного опитування щодо президентських виборів.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
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Олександр Усик

Олександр Усик

Олександр Усик прокоментував результати соціологічного опитування, за якими його включили до першої п’ятірки потенційних кандидатів у президенти України. Спортсмен також дав чітку відповідь, чи планує брати участь у майбутніх виборах.

Про це він сказав у коментарі пресслужбі Полісся.

За результатами соціологічної групи Rating Group, у першому турі президентських виборів за Олександра Усика готові проголосувати 5,9% респондентів. Це забезпечило боксеру п’яте місце серед усіх потенційних кандидатів.

Втім, сам Усик вважає, що його реальний рівень підтримки міг би бути значно вищим.

«Якби у мене була така думка балотуватися у президенти, то, думаю, за мене б більше людей проголосувало», — сказав він.

Попри високий результат у соціологічному опитуванні, боксер категорично заперечив намір брати участь у президентських виборах.

«Але я не буду балотуватися в президенти України», — наголосив Олександр.

За інформацією, оприлюдненою ЗМІ, найвищий рівень підтримки серед потенційних кандидатів мають:

  • Володимир Зеленський — 22,3%;

  • Валерій Залужний — 14,9%;

  • Михайло Федоров — 13,4%.

Усик і політика — останні новини

Нагадаємо, у червні цього року, Марго Мартін, спеціальна помічниця американського президента та радниця з комунікацій, оприлюднила у своїх соціальних мережах ексклюзивний знімок, на якому Олександр Усик та Дональд Трамп тиснуть один одному руки.

«Президент Дональд Трамп в Овальному кабінеті з чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком», — лаконічно підписала кадр Марго Мартін.

Після цього фото експерти та громадяни почали активно обговорювати ймовірні політичні амбіції Усика.

Журналіст Сергій Руденко тоді порівняв ситуацію з досвідом Віталія Кличка та зазначив високий рівень довіри до Усика (друге місце після Залужного за даними КМІС). Політолог Вадим Денисенко також вважав ймовірність участі Усика у майбутніх виборах відносно високою.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
531
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