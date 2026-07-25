Пойдет ли Усик в президенты Украины: заявление боксера

Александр Усик

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Александр Усик прокомментировал результаты социологического опроса, по которым его включили в первую пятерку потенциальных кандидатов в президенты Украины. Спортсмен также дал четкий ответ, планирует ли участвовать в предстоящих выборах.

Об этом он сказал в комментарии пресс-службе Полесья.

По результатам социологической группы Rating Group, в первом туре президентских выборов за Александра Усика готовы проголосовать 5,9% респондентов. Это дало боксеру пятое место среди всех потенциальных кандидатов.

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Впрочем, сам Усик считает, что его реальный уровень поддержки мог бы быть значительно выше.

«Если бы у меня было такое мнение баллотироваться в президенты, то, думаю, за меня больше людей проголосовало бы», — сказал он.

Несмотря на высокий результат в социологическом опросе, боксер категорически отрицает намерение участвовать в президентских выборах.

«Но я не буду баллотироваться в президенты Украины», — подчеркнул Александр.

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По информации, обнародованной СМИ, наивысший уровень поддержки среди потенциальных кандидатов имеют:

Владимир Зеленский — 22,3% ;

Валерий Залужный — 14,9% ;

Михаил Федоров — 13,4%.

Усик и политика — последние новости

Напомним, в июне этого года Марго Мартин, специальная помощница американского президента и советница по коммуникациям, обнародовала в своих социальных сетях эксклюзивный снимок, на котором Александр Усик и Дональд Трамп давят друг другу руки.

«Президент Дональд Трамп в Овальном кабинете с чемпионом мира в сверхтяжелом весе Александром Усиком», — лаконично подписала кадр Марго Мартин.

После этого фото эксперты и граждане начали активно обсуждать вероятные политические амбиции Усика.

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Журналист Сергей Руденко тогда сравнил ситуацию с опытом Виталия Кличко и отметил высокий уровень доверия к Усику (второе место после Залужного по данным КМИС). Политолог Вадим Денисенко также считал вероятность участия Усика в предстоящих выборах относительно высокой.

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