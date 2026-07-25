Россия посреди дня ударила по жилому сектору и гражданским возле Одессы: есть «прилеты» и раненый

Взрыв / © Укринформ

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В субботу, 25 июля, российская армия в очередной раз нанесла удар по Одесской области. В результате атаки в Одесском районе были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер.

По предварительным данным, поврежден частный дом и около десяти расположенных рядом домов. Также известно об одном пострадавшем — 65-летнем мужчине. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

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Кроме того, были повреждены объекты инфраструктуры.

«На местах происшествий работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших и последствиях нападения уточняется», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 24 июля армия РФ в очередной раз подвергла массированному обстрелу Одесскую область ракетами и ударными БПЛА. Повреждены дома. В результате обстрела травмы получили женщина и 4-летний ребенок.

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