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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1722
Время на прочтение
1 мин

Россия посреди дня ударила по жилому сектору и гражданским возле Одессы: есть «прилеты» и раненый

Одесская область подверглась очередному российскому удару. По предварительным данным, 65-летний мужчина получил ранение.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Взрыв

Взрыв / © Укринформ

В субботу, 25 июля, российская армия в очередной раз нанесла удар по Одесской области. В результате атаки в Одесском районе были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер.

По предварительным данным, поврежден частный дом и около десяти расположенных рядом домов. Также известно об одном пострадавшем — 65-летнем мужчине. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, были повреждены объекты инфраструктуры.

«На местах происшествий работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших и последствиях нападения уточняется», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 24 июля армия РФ в очередной раз подвергла массированному обстрелу Одесскую область ракетами и ударными БПЛА. Повреждены дома. В результате обстрела травмы получили женщина и 4-летний ребенок.

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Дата публикации
Количество просмотров
1722
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