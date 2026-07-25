Удар баллистикой по выставке оружия под Киевом: главного организатора мероприятия задержали

В результате атаки погибшие и раненые

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Организатор выставки дронов под Киевом, которую накануне атаковала российская баллистика, задержан.

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко.



По данным следствия, одна из ассоциаций оружейников без необходимых согласований с военным командованием и органами власти организовала масштабное мероприятие с участием более 300 человек. Программой, в частности, была предусмотрена демонстрация средств ПВО.



«Ближайшее укрытие площадью всего 34 кв. м располагалось примерно в 100 метрах от места проведения мероприятия. Следователи также проверяют, могли ли разосланные приглашения и заблаговременное информирование о месте и времени проведения помочь врагу подготовить целенаправленный удар», — отметил он.

Организатору сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 367 УК Украины (служебная халатность). В настоящее время он находится под конвоем в больнице, а в ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения.

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Также правоохранители проводят обыски и проверяют действия должностных лиц, правоохранительных органов и военного командования, которые должны оценивать риски безопасности и реагировать на возможные угрозы.

Российский удар по баллистике по частной выставке оружия в Киевской области — что известно

24 июля российские войска атаковали Киевскую область тремя баллистическими ракетами Искандер-М/С-400. Одну из ракет удалось перехватить силам ПВО.

Попадание произошло по одному из частных полигонов в Бучанском районе, где проходила выставка оружия, там находились представители оборонной промышленности Украины.

В результате атаки погибли 10 человек, около 100 — получили ранения. По данным местных властей, были повреждены десятки жилых домов, две гостиницы, ресторан и 34 машины.

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Глава ОП Кирилл Буданов заявил, что согласовавшие ее проведение организаторы выставки вооружения на открытом полигоне в Киевской области должны нести персональную ответственность за безопасность людей.

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