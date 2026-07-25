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Удар баллистикой по выставке оружия под Киевом: главного организатора мероприятия задержали
Организатору доложено о подозрении в служебной халатности. Следователи также проверяют действия должностных лиц, правоохранительных органов и военного командования.
Организатор выставки дронов под Киевом, которую накануне атаковала российская баллистика, задержан.
Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко.
По данным следствия, одна из ассоциаций оружейников без необходимых согласований с военным командованием и органами власти организовала масштабное мероприятие с участием более 300 человек. Программой, в частности, была предусмотрена демонстрация средств ПВО.
«Ближайшее укрытие площадью всего 34 кв. м располагалось примерно в 100 метрах от места проведения мероприятия. Следователи также проверяют, могли ли разосланные приглашения и заблаговременное информирование о месте и времени проведения помочь врагу подготовить целенаправленный удар», — отметил он.
Организатору сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 367 УК Украины (служебная халатность). В настоящее время он находится под конвоем в больнице, а в ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения.
Также правоохранители проводят обыски и проверяют действия должностных лиц, правоохранительных органов и военного командования, которые должны оценивать риски безопасности и реагировать на возможные угрозы.
Российский удар по баллистике по частной выставке оружия в Киевской области — что известно
24 июля российские войска атаковали Киевскую область тремя баллистическими ракетами Искандер-М/С-400. Одну из ракет удалось перехватить силам ПВО.
Попадание произошло по одному из частных полигонов в Бучанском районе, где проходила выставка оружия, там находились представители оборонной промышленности Украины.
В результате атаки погибли 10 человек, около 100 — получили ранения. По данным местных властей, были повреждены десятки жилых домов, две гостиницы, ресторан и 34 машины.
Глава ОП Кирилл Буданов заявил, что согласовавшие ее проведение организаторы выставки вооружения на открытом полигоне в Киевской области должны нести персональную ответственность за безопасность людей.