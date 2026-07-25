Удар РФ по выставке вооружения: Буданов назвал тех, кто должен ответить за трагедию

Кирилл Буданов / © Getty Images

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Организаторы выставки вооружения на открытом полигоне в Киевской области, по которой 24 июля ударили российские войска, а также должностные лица, согласовавшие ее проведение, должны нести персональную ответственность за безопасность людей.

Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов после российского удара по выставке вооружения в Киевской области.

Он напомнил, что в Киевской области объявили день траура по погибшим в результате атаки 24 июля, и выразил соболезнования их родным.

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«Многие раненые. Врачи борются за каждого. Быстрее выздоровление всем пострадавшим», — написал Буданов.

По его словам, российские войска намеренно нанесли удар в момент, когда в Киеве находились иностранные делегации.

«Это очередное военное преступление Российской Федерации. Враг акцентированно нанес удар именно тогда, когда в Киеве находились иностранные делегации. Это сознательный акт терроризма», - заявил руководитель ОП.

В то же время Буданов подчеркнул, что ответственность за безопасность участников подобных мероприятий должны нести не только организаторы, но и разрешившие их проведение.

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«В условиях полномасштабной войны организаторы таких событий и те, кто их согласовывает, должны нести персональную ответственность за людей. Безопасность должна быть гарантирована на самом высоком уровне. Если этого нет, то и мероприятия нет», - отметил он.

Буданов добавил, что этот случай должен стать последним подобным уроком для ответственных должностных лиц и организаторов.

Удар по полигону в Киевской области: последние новости

В пятницу, 24 июля, российские войска нанесли ракетный удар по полигону в Киевской области, где проходило мероприятие с участием представителей оборонной промышленности.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Бучанском районе в результате попадания российской ракеты в выставку оружия погибли десять человек. Многие участники получили ранения.

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Во время атаки РФ в Киевской области погиб работник польского оборонного предприятия. Удар пришелся по частному полигону во время выставки оружия, среди участников которого есть погибшие и раненые.

Правоохранители расследуют обстоятельства организации мероприятия и соблюдения требований безопасности. Информация о проведении выставки на открытом полигоне была доступна в интернете, хотя точное место происшествия публично не раскрывалось.

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