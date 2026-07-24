Взрыв / © Associated Press

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В пятницу, 24 июля, российские войска нанесли ракетный удар по полигону в Киевской области, где проходило мероприятие с участием представителей оборонной промышленности. В результате этой атаки десятки людей погибли и получили ранения, а правоохранительные органы уже расследуют обстоятельства происшествия и риски для безопасности.

ТСН.ua собрал всю известную информацию о нападении российских войск на Киевскую область 24 июля.

Нападение РФ на Киевскую область 24 июля: что известно

Армия РФ нанесла баллистический удар по Киевской области 24 июля. Как сообщает генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, 10 человек погибли, около 100 получили ранения. Офис генпрокурора расследует это военное преступление (ст. 438 УК Украины).

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Также возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей (ч. 3 ст. 367 УК Украины), повлекшего гибель людей. Следствие выяснит, кто принимал решение о проведении мероприятия, согласовывал его формат и были ли оценены риски безопасности в условиях войны.

Временный исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Руслан Олейник сообщил, что больше всего пострадал Бучанский район.

«По предварительным данным, удар был нанесен по территории частного полигона, где проводились мероприятия. В настоящее время эта информация тщательно проверяется. На местах ударов работают все экстренные и оперативные службы. Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки», — говорится в сообщении.

По данным Украинского совета оружейников, противник нанес ракетный удар по объекту в Киевской области, где находились представители оборонной промышленности. Есть погибшие и раненые.

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Точное место происшествия не публиковалось, обстоятельства выясняют компетентные органы. Совет оружейников не был организатором, но оказывает поддержку коллегам. Просим не распространять фото, видео, геолокацию и любые подробности с места происшествия.

В Генеральном штабе ВСУ уточнили, что частный комплекс, подвергшийся вражескому удару, является исключительно гражданским объектом и не имеет никакого отношения к сфере управления Силами обороны.

Стоит отметить, что объявление о проведении выставки вооружений на открытом полигоне было в свободном доступе в Интернете, хотя точное место её проведения не раскрывалось.

Анонс выставки

Что говорят очевидцы

В соцсетях очевидцы обстрела полигона делятся подробностями трагедии. Один из участников, Андрей Кобзарь, рассказал, что для спасения раненых крайне понадобились турникеты и другие средства первой медицинской помощи.

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Кадры с места удара

В то же время другая участница отметила, что на месте катастрофически не хватало машин и бригад скорой помощи.

Кадры с места удара

Как отреагировали в Украине

Основатель компании First Contact и военный Валерий Боровик в эфире «Апостроф ТВ» сообщил, что вражеский обстрел был целенаправленным. По его словам, россияне нанесли мощный удар именно по полигону, где демонстрировали образцы вооружения, а более подробную информацию впоследствии должны обнародовать официальные источники.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родным погибших и подчеркнул, что Россия игнорирует международные нормы и стремится лишь к уничтожению. Он призвал международных партнеров ускорить оказание помощи, подчеркнув, что ракеты для систем «Patriot» являются приоритетом номер один для защиты человеческих жизней.

Бывший советник министра обороны Сергей Стерненко отметил, что противник выявляет цели не только с помощью спутников и агентов, но и активно отслеживает социальные сети и чаты. По его словам, проведение массовых военных мероприятий под открытым небом в зоне досягаемости баллистических ракет недопустимо, ведь это фактически помогает россиянам убивать людей.

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«Они могут делать спутниковые снимки нашей территории, у них обширная сеть агентов, и они отслеживают социальные сети и чаты. Организовывать массовые военные мероприятия в зоне поражения баллистических ракет под открытым небом — это значит помочь россиянам убивать людей. Слов нет», — написал Стерненко в Telegram.

Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флеш) заявил, что не был и не планировал быть на полигоне, который 24 июля подвергся нападению со стороны россиян.

«Друзья, я там не был и не планировал побывать на этом полигоне. Я написал для друзей на странице, что со мной всё в порядке, ведь все знают, что я часто бываю на таких мероприятиях», — отметил Флеш в соцсети.

Он отметил, что не ездит на полигоны, если существует немало рисков, среди которых: отсутствие укрытия, анонс в интернете, зона досягаемости баллистики, ранний анонс места проведения, большое количество участников.

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Игнат предупреждает о новой угрозе для Украины

Во время атаки 24 июля российские войска выпустили по Украинебаллистические ракеты с севера, а также ракеты «Оникс» по южным регионам, которые не достигли своих целей. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он отметил, что враг накопил запас ракет, поэтому призвал украинцев в ближайшие дни не игнорировать сигналы тревоги из-за высокой угрозы новых скоростных ударов.

Начальник управления по связям с общественностью Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

«Уже обсуждают, что там проводились определенные мероприятия и так далее. Думаю, правоохранительные органы и компетентные службы разберутся с этим вопросом», — отметил Игнат.

Кроме того, он уточнил, что обстрелянный объект не имел никакого отношения к Вооруженным силам. По его словам, удар пришелся по частному спортивному комплексу, а не по военному полигону. Он добавил, что обстоятельствами организации этого события и действиями его организаторов будут далее заниматься правоохранительные органы.

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В то же время он напомнил, что в Вооруженных силах уже давно запрещено проводить публичные мероприятия и допускать большие скопления людей из соображений безопасности.

«И об этом нужно помнить всем гражданским лицам, потому что наша страна находится в состоянии войны, и эти требования необходимо соблюдать», — добавил Игнат.

Россия не впервые наносит удары по полигонам ВСУ

В июне 2025 года Россия нанесла ракетный удар по учебному полигону механизированной бригады ВСУ во время учений. В результате атаки погибли трое военнослужащих, а ещё 14 получили ранения.

По словам представителя Сухопутных войск, некоторые военнослужащие пренебрегли мерами безопасности, в результате чего получили ранения. Тогда россияне нанесли удар ракетой «Искандер-М». Впоследствии стало известно, что россияне обстреляли тренировочный полигон в Херсонской области.

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В октябре того же года россияне нанесли удар двумя баллистическими ракетами по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ в Кировоградской области.

В оперативном командовании «Юг» тогда заверили, что подразделение находилось «в тыловой и относительно спокойной части нашей страны».

Кроме того, в августе 2023 года россияне нанесли удар по театру в Чернигове, гдепроходила выставка дронов. Тогда в приглашении на выставку организаторы указали время мероприятия, но не указали место его проведения. Посетители должны были заполнить Google-форму, после чего получали всю дальнейшую информацию.

Организатор выставки «Злые птички» Мария Берлинская прокомментировала ракетный удар и подчеркнула, что как только в Чернигове объявили воздушную тревогу — мероприятие прервали и прозвучало объявление о необходимости укрыться.

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«К сожалению, часть людей всё равно вышла на улицу. Все, кто успел укрыться, остались целы. Я лично успела укрыться за минуту до удара. Мероприятие было заранее официально согласовано с местными властями, место было предоставлено местными властями», — отметила Берлинская.

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