Елена Шоптенко удивила откровенным танцем с партнером за ошеломительный донат для ветеранов

Елена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

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Украинский хореограф Елена Шоптенко удивила откровенным танцем с партнером за ошеломительный донат.

Танцовщица приняла участие в благотворительной инициативе. В частности, она присоединилась к «Балу благородных сердец», который провела организация, занимающаяся протезированием и реабилитацией пострадавших от войны военных и гражданских.

Елена Шоптенко помогла получить немалый донат. Как шутит танцовщица, она бы никогда не согласилась танцевать откровенные танцы за деньги, но исключение все же произошло. Елена Шоптенко пошла на это за донат в размере одного миллиона гривен. Знаменитости с танцем помог партнер Богдан Урхов. Таким образом, танцовщица собрала средства, которые пойдут на восстановление военных.

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«Я: никогда не буду танцевать откровенные танцы за деньги. Также я, когда задонатили один миллион гривен на восстановление защитников за мою импровизацию», — шутит знаменитость.

Тем временем в комментариях танцовщицу просто засыпали комплиментами. Пользователи писали, что только она умеет так сексуально и вместе с тем элегантно танцевать.

Напомним, недавно Елена Шоптенко решилась на косметологическую процедуру. Знаменитость уже похвасталась результатом.

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