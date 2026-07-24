Ученые обнаружили тревожное последствие пандемии: миллионы людей до сих пор не могут нормально спать

Бессонница / © Credits

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Пандемия COVID-19 могла оставить гораздо более глубокий след, чем считалось ранее. Новое международное исследование показало, что бессонница, хроническая усталость и другие нарушения сна у многих людей не исчезли даже после завершения локдаунов и возвращения к привычной жизни.

Об этом пишет Earth.com.

Исследование было проведено специалистами Королевского колледжа Лондона совместно с учеными Университета Флиндерса в Австралии. Они повторно опросили 2390 участников, участвовавших в исследовании во время пандемии.

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Несмотря на ожидания исследователей, после отмены карантинных ограничений качество сна почти не улучшилось. Большинство людей продолжали жаловаться на усталость, бессонницу и дневную сонливость.

Одним из самых неожиданных выводов стало то, что перенесенная коронавирусная инфекция почти не влияла на показатели сна.

«Высокий уровень плохого сна и усталости, который наблюдался во время локдаунов, сохранялся и после отмены ограничений — независимо от того, болел ли человек COVID-19 или сообщал о постковидном синдроме», — заявила один из авторов исследования, профессор Эмма Дункан.

По словам ученых, результаты подтверждают аналогичные исследования из разных стран мира.

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Какой симптом стал еще более распространенным

Исследователи также обратили внимание на рост случаев синдрома беспокойных ног — состояния, которое мешает уснуть из-за неприятных ощущений в конечностях. Люди, уже имевшие такие симптомы во время первого этапа исследования, в большинстве случаев продолжали чувствовать их и после завершения локдаунов.

Специалисты отмечают, что хроническое недосыпание — это не только дискомфорт.

Длительные нарушения сна могут ослаблять иммунную систему, ухудшать память, концентрацию внимания, настроение и повышать риск развития ряда заболеваний.

«Мы давно знаем из клинической практики, что если расстройства сна уже возникли, без соответствующего лечения они редко проходят самостоятельно», — отметила профессор Сутапа Мукерджи.

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Авторы работы считают, что людям, которые после пандемии продолжают испытывать постоянную усталость или имеют проблемы со сном, следует обратиться к врачу.

«Регулярная оценка качества сна должна стать частью долгосрочного восстановления людей с постпандемической усталостью и постковидным синдромом», — подчеркнули исследователи.

По словам ученых, своевременное лечение нарушений сна может существенно улучшить самочувствие и ускорить восстановление организма.

Напомним, ранее мы писали, что многие связывают бессонницу с чрезмерным употреблением кофе или стрессом. Однако новое научное исследование предполагает, что причиной нарушения сна могут быть и окружающие нас обычные пластиковые вещи.

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Ученые выдвинули гипотезу, что определенные химические соединения, присутствующие в пластике, способны влиять на цикл сна и пробуждение человека подобно кофеину. По их словам, эти вещества могут сбивать наши «внутренние часы», смещая циркадные ритмы в среднем на 17 минут.

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