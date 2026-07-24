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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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РФ ударила по пассажирскому поезду: в "Укрзалізниці" раскрыли детали атаки в Днепропетровской области

Российские военные атаковали пассажирский поезд в Днепропетровской области.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ по пассажирскому поезду в Днепропетровской области:

Атака РФ по пассажирскому поезду в Днепропетровской области / © Укрзализныця

В Днепропетровской области 24 июля российский дрон попал в локомотив пассажирского поезда. Люди не пострадали, потому что их успели вовремя эвакуировать.

Об этом сообщили в АТ «Укрзалізниця».

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В компании объяснили, что людей спасла группа мониторинга. Она вовремя заметила опасность и предупредила бригаду поезда, так что железнодорожники и пассажиры успели выйти из вагонов до удара.

Железнодорожники ликвидируют последствия атаки и организуют дальнейшее движение. В компании подчеркнули, что специалисты работают над тем, чтобы пассажиры продолжили свое путешествие по максимально безопасному маршруту и добрались до станций назначения с минимальной задержкой.

Атака РФ по пассажирскому поезду на Днепропетровщине / © Укрзализныця

Атака РФ по пассажирскому поезду на Днепропетровщине / © Укрзализныця

Война в Украине — последние новости

Напомним, среди дня на столицу запустили ракеты. Воздушные силы ВСУ предупреждали о полете нескольких скоростных целей. В Киеве были слышны сильные взрывы.

Также российские войска ударили баллистикой по Киевщине, попав в локацию, где проходило мероприятие для представителей оборонки. В результате атаки погибли по меньшей мере 10 человек, еще около сотни получили ранения.

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Дата публикации
Количество просмотров
78
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