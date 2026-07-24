РФ ударила по пассажирскому поезду: в "Укрзалізниці" раскрыли детали атаки в Днепропетровской области

Атака РФ по пассажирскому поезду в Днепропетровской области / © Укрзализныця

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В Днепропетровской области 24 июля российский дрон попал в локомотив пассажирского поезда. Люди не пострадали, потому что их успели вовремя эвакуировать.

Об этом сообщили в АТ «Укрзалізниця».

Атака РФ на Днепропетровщину — что известно

В компании объяснили, что людей спасла группа мониторинга. Она вовремя заметила опасность и предупредила бригаду поезда, так что железнодорожники и пассажиры успели выйти из вагонов до удара.

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Железнодорожники ликвидируют последствия атаки и организуют дальнейшее движение. В компании подчеркнули, что специалисты работают над тем, чтобы пассажиры продолжили свое путешествие по максимально безопасному маршруту и добрались до станций назначения с минимальной задержкой.

Атака РФ по пассажирскому поезду на Днепропетровщине / © Укрзализныця

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Также российские войска ударили баллистикой по Киевщине, попав в локацию, где проходило мероприятие для представителей оборонки. В результате атаки погибли по меньшей мере 10 человек, еще около сотни получили ранения.

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