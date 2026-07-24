Побег не помог: украинского футбольного функционера задержали в Словакии

Задержание руководителя УАФ в Словакии

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В Словакии задержали бывшего высокопоставленного чиновника Федерации футбола Украины, который годами скрывался от украинского правосудия и находился в международном розыске.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко в социальных сетях.

Учитывая обстоятельства дела и ранее обнародованную информацию правоохранительных органов, речь, вероятно, идет о бывшем президенте Украинской футбольной ассоциации Андрее Павелко.

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По словам Кравченко, задержание произошло в Братиславе благодаря международному розыску и сотрудничеству украинских правоохранительных органов с компетентными органами Словацкой Республики.

«Он годами скрывался от украинского правосудия. Но международный розыск и эффективное сотрудничество с иностранными партнерами дали результат. В Братиславе задержан бывший высокопоставленный чиновник Федерации футбола Украины, которого разыскивали украинские правоохранительные органы», — сообщил генеральный прокурор.

По данным следствия, задержанный организовал схему незаконного вывода почти 295 млн грн средств Федерации через подконтрольные коммерческие структуры. Для этого, по версии правоохранителей, заключались фиктивные договоры на поставку морепродуктов, элитных сортов чая, кофе и электрооборудования, которые существовали лишь на бумаге.

Руслан Кравченко сообщил, что Офис генерального прокурора уже начал процедуру экстрадиции задержанного.

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«Я направил в компетентные органы Словацкой Республики письмо о намерении обратиться с запросом о выдаче этого лица, а также о применении временного ареста», — отметил он.

Генеральный прокурор подчеркнул, что задержание стало результатом эффективного международного сотрудничества, и заверил, что украинские правоохранительные органы и впредь будут добиваться возвращения лиц, скрывающихся за рубежом.

«Мы и впредь будем возвращать в Украину тех, кто годами полагал, что за границей можно укрыться от закона. Время, расстояние, другая страна или новая жизнь не снимают ответственности», — заявил Кравченко.

Напомним, что бывший президент Украинской футбольной ассоциации Андрей Павелко был объявлен в розыск в декабре 2025 года. По данным правоохранительных органов, расследование по делу ведет Служба безопасности Украины, а датой его исчезновения указано 5 ноября 2025 года.

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Ранее журналист Константин Андриюк сообщал, что прокуратура готовила Павелко новое подозрение по делу о возможной растрате средств. По его информации, вручить процессуальные документы не удалось, поскольку тот покинул территорию Украины. Журналист также утверждал, что для пересечения государственной границы Павелко якобы воспользовался фиктивными документами об инвалидности. На данный момент официального подтверждения этой информации со стороны правоохранительных органов нет.

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