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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
2858
Время на прочтение
1 мин

Василий Вирастюк полностью показал младшую на 11 лет возлюбленную-красавицу, которая родила ему двух сыновей

Стронгмен поделился редкими фото с избранницей, которую обычно скрывает.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Василий Вирастюк

Василий Вирастюк / © facebook.com/vasyl.virastyuk

Стронгмен и нардеп Василий Вирастюк впервые за длительное время показал младшую на 11 лет возлюбленную-красавицу, которая родила ему двух сыновей.

Знаменитость обычно скрывает свою избранницу. Однако иногда он делает исключения, как и в этот раз. В частности, пара побывала на важном событии. Они праздновали крещение дочери своих друзей. Кстати, Василий стал крестным отцом.

Конечно, знаменитость также позировал перед объективом фотокамеры со своей избранницей Ириной. Его возлюбленная надела обтягивающее платье в леопардовый принт, которое подчеркнуло его стройную и подтянутую фигуру. Образ она дополнила туфлями на каблуке и украшениями. Свои темные волосы избранница Вирастюка распустила.

Василий Вирастюк с новой возлюбленной / © instagram.com/vasylvirastyuk

Василий Вирастюк с новой возлюбленной / © instagram.com/vasylvirastyuk

Тем временем Василий Вирастюк позировал в черных штанах и вышитой футболке. Пара на фото обнималась и нежно прижималась друг к другу.

Василий Вирастюк с новой возлюбленной / © instagram.com/vasylvirastyuk

Василий Вирастюк с новой возлюбленной / © instagram.com/vasylvirastyuk

Отметим, Василий Вирастюк стал встречаться с Ириной уже во время полномасштабной войны, хотя познакомились они еще в 2019 году. У влюбленных есть двое общих сыновей — Владимир и Ярослав.

Напомним, недавно певицу Машу Кондратенко впервые застали с бойфрендом. До этого артистка тщательно скрывала своего избранника.

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Дата публикации
Количество просмотров
2858
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