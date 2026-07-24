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В России готовят новую волну мобилизации: Зеленский сообщил данные разведки
Зеленский, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Путин намерен расширять войну против Украины.
Украинская разведка получила информацию о подготовке Россией новой масштабной волны мобилизации уже этой осенью.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Он подчеркнул, что Кремль стремится компенсировать потери на фронте и усилить боевые действия.
По словам главы государства, у украинских спецслужб есть подтвержденные данные о намерениях российского руководства провести новую масштабную мобилизацию.
«Имеем четкую информацию от разведки, что в России готовят к осени новую волну мобилизации, довольно значительную», — заявил Зеленский.
Почему Россия готовит новый призыв
Президент пояснил, что российская армия несет значительные потери на поле боя.
По его словам, количество ликвидированных и раненых российских военных превышает темпы пополнения личного состава, однако Кремль не отказывается от планов продолжать войну.
«В настоящее время россияне теряют на фронте больше своих военных, чем набирают, а Путин еще собирается увеличивать атаки и расширять эту войну. Ему нужны еще россияне для участия в штурмах», — подчеркнул президент.
Глава государства подчеркнул, что Украина должна реагировать на эти угрозы комплексно как на поле боя, так и на международной арене.
По словам Зеленского, речь идет об усилении обороны, санкционном давлении на Россию, развитии дальнобойных возможностей Украины, дипломатической работе и укреплении международной поддержки.
«Должны превентивно от этого защищаться — на всех уровнях: на фронте, в наших дальнобойных санкциях, также в медлстрайках, в нашей дипломатии и, конечно, в общении со всеми, кто способен поддержать жизнь, кто способен приблизить мир», — отметил президент.
По мнению президента, подготовка новой волны мобилизации свидетельствует о намерении Кремля не сворачивать боевые действия, а наоборот, продолжать наступательные операции и наращивать интенсивность войны.
Именно поэтому, подчеркнул Зеленский, Украина вместе с партнерами должна действовать быстро, чтобы усилить давление на Россию и укрепить оборонные возможности.
Мобилизация в России — последние новости
Напомним, мобилизация в РФ вполне вероятна сразу после выборов, которые должны состояться 20 сентября 2028 года. В украинской разведке отмечают, что пока не фиксируется развитие новых учебных центров для подготовки новобранцев в российской армии, однако имеющихся мощностей и так достаточно, чтобы готовить «пушечное мясо».
Также ранее заместитель командира Третьего корпуса Максим Жорин объяснил, как Украина должна ответить на новую мобилизацию в РФ.