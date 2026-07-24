Путин тратит миллиарды уже не на победу: аналитик рассказал, что добывает режим

Диктатор Путин / © Associated Press

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Война против Украины привела к резкому ухудшению международного положения России и поставила под угрозу долгосрочные экономические и военные перспективы.

Об этом пишет военный аналитик Рубен Джонсон в статье для National Security Journal.

По его оценке, уже в первые два месяца полномасштабной войны Россия потеряла значительную часть достижений, достигнутых после распада СССР.

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Джонсон отмечает, что страна фактически стала международным изгнанником, а ее экономическое развитие было отброшено на десятилетие назад.

Автор также обратил внимание на рост внутреннего недовольства в России.

По его словам, в российских социальных сетях все чаще появляются видео, где граждане жалуются на топливный кризис и другие последствия украинских ударов по критической инфраструктуре.

Кроме того, как утверждает аналитик, в России все чаще раздаются призывы к отставке диктатора Путина.

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В статье приводятся данные, согласно которым до конца июня 2026 года российские войска смогли захватить лишь 241 квадратную милю территории Украины, понеся при этом значительные потери.

Только в июне, по словам Джонсона, Россия потеряла около 39 500 военных из-за захвата лишь 12 квадратных миль.

Автор также напомнил о заявлении Путина, который на этой неделе выразил надежду, что российские войска до конца 2026 полностью оккупируют Донецкую область.

«Однако при нынешних темпах наступления вытеснения Украины из всего этого региона займет еще 14 лет, а учитывая нынешние показатели потерь, это также будет стоить жизни еще миллионам россиян», — считает Джонсон.

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В то же время, аналитик отмечает, что ранее России удавалось перегруппировывать войска после неудач на фронте и восстанавливать наступательные возможности.

Однако теперь, по его словам, Кремль вынужден использовать резервы, которые ранее обеспечивали восстановление боеспособности армии.

«Но скоро этих ресурсов может не остаться. На всей территории России удары украинских беспилотников большой и средней дальности уничтожают системы и объекты, на которые его вооруженные силы могли бы полагаться после каждого поражения на поле боя», — прогнозирует Джонсон.

По его данным, в последние месяцы украинские удары поразили 25 российских нефтеперерабатывающих заводов, на которые приходится 82% производства бензина в РФ.

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«Нападение на гигантский Омский нефтеперерабатывающий завод в начале июля привело к остановке крупнейшего поставщика топлива в России, а сейчас Украина наносит удары по транзитным станциям, которые обеспечивают поставки нефти из нефтяных месторождений в те же нефтеперерабатывающие заводы», — отметил эксперт.

По словам Джонсона, Украина системно наносит удары по всей цепи российской нефтяной отрасли — от производства горючего до его транспортировки.

Он также отмечает, что под ударами оказались паромы, танкеры, электросети и автомобильная инфраструктура, а дефицит горючего уже фиксируется в 88 из 89 регионов России.

Как следствие, за ограниченные запасы бензина и дизельного горючего вынуждены конкурировать не только военные, но и аграрные предприятия, транспортные компании, промышленность и службы экстренной помощи.

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Отдельно аналитик обратил внимание на финансовые проблемы России.

В статье отмечается, что кредиты, привлеченные для финансирования войны, ежегодно генерируют около 30 млрд долларов процентных платежей, корпоративный долг составил 98 млрд долларов, а Кремль экспроприировал у частных владельцев активы более чем на 58 млрд долларов.

По мнению Джонсона, дальнейшая мобилизация частично компенсирует потери армии, но одновременно усиливает кадровый дефицит в гражданской экономике.

Он подчеркнул, что привлечение новых военных означает изъятие рабочей силы из заводов, фермерских хозяйств, транспортной сферы и других критически важных отраслей.

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Подытоживая, аналитик отметил, что, по мнению многих экспертов, Кремль уже тратит ресурсы не столько ради победы в войне, сколько для сохранения жизнеспособности самой России.

Ранее сообщалось, что Россия ослабляет ПВО на фронте для защиты «теневого флота» в Черном и Азовском морях.

Мы ранее информировали, что украинские атаки на склады Wildberries в России наносят сокрушительные удары по военным потребностям, логистике армии и вредят враждебной экономике.

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