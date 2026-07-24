Собрались в отпуск по ЕС — проверьте свои документы: украинцам напомнили о важном нюансе

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Многие украинцы в ЕС планируют путешествия, полагаясь только на национальные документы. Однако для безопасной поездки в другие страны Евросоюза необходимо заблаговременно оформить Европейскую карту медицинского страхования (EHIC).

Об этом пишет Czechia Online.

С начала полномасштабного вторжения миллионы украинцев нашли временное убежище в странах Евросоюза. Во время поездок в другие государства им следует заранее позаботиться об оформлении Европейской карты медицинского страхования (EHIC — European Health Insurance Card), даже если путешествие происходит в рамках ЕС.

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В то же время, украинцам важно учитывать, что этот страховой документ не имеет одинаковой силы во всех европейских странах.

Что покрывает EHIC?

Страховые компании стран Евросоюза могут выдавать застрахованным лицам национальные документы-заменители. Они подтверждают участие человека в системе государственного медицинского страхования, однако действуют только на территории выдавшей их страны.

Европейская карта медицинского страхования в свою очередь дает право на необходимую государственную медицинскую помощь во время временного пребывания в другой стране ЕС. Речь идет не только о лечении внезапных травм или заболеваний. Карточка также может покрывать помощь при обострении хронической болезни или состояний, лечение которых нельзя отложить до возвращения человека в страну проживания.

EHIC — за что придется платить дополнительно

EHIC не покрывает ряд расходов. В частности, речь идет о:

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лечении в частных медицинских учреждениях;

предусмотренных законодательством конкретной страны доплатах и франшизах;

медицинской эвакуации и транспортировке пациента в страну постоянного проживания в ЕС;

поисково-спасательных операциях, в том числе в горной местности;

страховании гражданской ответственности, утрате багажа или отмене путешествия;

травмах, полученных на занятиях с повышенным уровнем риска, в том числе экстремальными видами спорта;

заранее запланированном лечении или родах за границей.

В каких странах EHIC может не действовать для украинцев?

Украинцы, застрахованные в государственной системе медстрахования одной из стран ЕС и имеющие EHIC, могут пользоваться картой во время временных поездок в большинство государств Евросоюза.

Однако для украинцев EHIC не распространяется на:

Данию;

Исландию;

Лихтенштейн;

Норвегию;

Швейцарию;

Великобританию.

Поэтому перед поездкой в одну из этих стран украинцам следует обязательно уточнить в своей страховой компании, можно ли воспользоваться EHIC. При необходимости следует оформить отдельный коммерческий страховой полис.

К слову, ЕС продлил временную защиту для украинцев до 4 марта 2028 года. Однако для новых заявителей введено новое условие: статус будут предоставлять только тем, кто исполнил свои военные обязанности перед Украиной и подтвердит это документально (паспортом с отметкой о законном выезде или справкой). На украинцев, уже находящихся в ЕС и пользующихся этой защитой, новые ограничения не распространяются.

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