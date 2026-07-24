ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
242
Время на прочтение
1 мин

«Несколько минут до Берлина»: министр Германии рассказал о ракетной угрозе РФ

В Германии рассказали об угрозе российских «Искандеров».

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Иоганн Вадефуль

Иоганн Вадефуль / © Associated Press

Российская Федерация продолжает представлять экзистенциальную угрозу безопасности Европы.

Об этом заявил глава МИД Германии Иоганн Вадефуль, выступая перед студентами в Йоханнесбурге, пишет Die Welt.

Само отношение к России стало одной из главных причин разногласий в отношениях между Германией и Южной Африкой, куда прибыл с визитом Вадефуль. Несмотря на пятый год полномасштабной войны РФ против Украины, ЮАР еще не готова прямо осудить российское вторжение. Страна, являющаяся одним из основателей БРИКС, продолжает сохранять тесные политические и экономические связи с Москвой и Пекином.

В то же время, немецкий министр иностранных дел призвал Южную Африку пересмотреть свое отношение к России. По его словам, Москва годами вводила партнеров в заблуждение и остается серьезной угрозой безопасности Европы.

«Мы слишком хорошо видим, что Россия много лет нас обманывала и продолжает представлять для нас экзистенциальную угрозу безопасности. Ракетам „Искандер“, которые Россия разместила в Калининграде, понадобилось бы всего несколько минут, чтобы достичь Берлина. Это часть современной стратегической реальности в Европе», — заявил Вадефуль.

Напомним, ранее федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц выразил мнение, что Россия может напасть на страны Балтии, Молдову и другие регионы Европы. В частности, Германия уже стала одной из целей российской гибридной войны.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
242
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie