«Несколько минут до Берлина»: министр Германии рассказал о ракетной угрозе РФ

Иоганн Вадефуль / © Associated Press

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Российская Федерация продолжает представлять экзистенциальную угрозу безопасности Европы.

Об этом заявил глава МИД Германии Иоганн Вадефуль, выступая перед студентами в Йоханнесбурге, пишет Die Welt.

Само отношение к России стало одной из главных причин разногласий в отношениях между Германией и Южной Африкой, куда прибыл с визитом Вадефуль. Несмотря на пятый год полномасштабной войны РФ против Украины, ЮАР еще не готова прямо осудить российское вторжение. Страна, являющаяся одним из основателей БРИКС, продолжает сохранять тесные политические и экономические связи с Москвой и Пекином.

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В то же время, немецкий министр иностранных дел призвал Южную Африку пересмотреть свое отношение к России. По его словам, Москва годами вводила партнеров в заблуждение и остается серьезной угрозой безопасности Европы.

«Мы слишком хорошо видим, что Россия много лет нас обманывала и продолжает представлять для нас экзистенциальную угрозу безопасности. Ракетам „Искандер“, которые Россия разместила в Калининграде, понадобилось бы всего несколько минут, чтобы достичь Берлина. Это часть современной стратегической реальности в Европе», — заявил Вадефуль.

Напомним, ранее федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц выразил мнение, что Россия может напасть на страны Балтии, Молдову и другие регионы Европы. В частности, Германия уже стала одной из целей российской гибридной войны.

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