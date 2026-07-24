"Кілька хвилин до Берліна": міністр Німеччини розповів про ракетну загрозу РФ

Йоганн Вадефуль / © Associated Press

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Російська Федерація продовжує становити екзистенційну загрозу для безпеки Європи.

Про це заявив очільник МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль, виступаючи перед студентами в Йоганнесбурзі, пише Die Welt.

Саме ставлення до Росії стало однією з головних причин розбіжностей у відносинах між Німеччиною та Південною Африкою, куди прибув із візитом Вадефуль. Попри п’ятий рік повномасштабної війни РФ проти України, ПАР досі не готова прямо засудити російське вторгнення. Країна, яка є одним із засновників БРІКС, продовжує зберігати тісні політичні та економічні зв’язки з Москвою і Пекіном.

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Водночас німецький міністр закордонних справ закликав Південну Африку переглянути своє ставлення до Росії. За його словами, Москва роками вводила партнерів в оману і залишається серйозною загрозою для безпеки Європи.

«Ми надто добре бачимо, що Росія багато років нас обманювала і продовжує становити для нас екзистенційну загрозу безпеці. Ракетам „Іскандер“, які Росія розмістила в Калінінграді, знадобилося б лише кілька хвилин, щоб досягти Берліна. Це частина сучасної стратегічної реальності в Європі», — заявив Вадефуль.

Нагадаємо, раніше федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив думку, що Росія може напасти на на країни Балтії, Молдову та інші регіони Європи. Зокрема, Німеччина вже стала однією з цілей російської гібридної війни.

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