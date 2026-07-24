Готівка чи картка: аналітики КИТ Group порадили, як розподілити бюджет відпустки

Реклама

На цьому наголошують аналітики фінансового маркетплейсу КИТ Group. У своєму блозі вони розповіли про те, як підготувати фінанси до закордонної подорожі.

Левова частка витрат припадатиме на безготівкові розрахунки– насамперед за житло, розваги, харчування. Тому перед поїздкою картки варто перевірити. Передовсім — чи не спливе термін їх придатності в подорожі. Також заздалегідь потрібно активувати можливість оплати й зняття готівки за кордоном і з’ясувати ліміти.

Окрім цього, треба перевірити тарифи вашого банку на конвертацію гривні у валюту країни, куди ви збираєтесь у подорож.

Реклама

«Коли за кордоном розрахунок здійснюється карткою, у цій операції беруть участь три сторони: ваш банк, платіжна система (Visa або Mastercard) і банк, який приймає безготівкові платежі. Конвертацію гривні в місцеву валюту виконує платіжна система за курсом, близьким до міжбанківського, який оновлюється щодня. А от ваш банк, який видав картку, може додати власну комісію. Саме її варто перевірити в тарифах картки ще до поїздки», — пояснюють аналітики КИТ Group.

Готівка в загальному бюджеті подорожі має становити 20%–30%. Вона знадобиться одразу після прильоту, коли треба взяти таксі з аеропорту, пообідати. Також готівка потрібна на ринках, для чайових, у невеликих закладах. Розраховувати слід на те, що це має бути сума на перші 1–2 дні поїздки плюс запас на дрібні витрати на весь її термін.

Про наявність валюти варто подбати заздалегідь. Це можна зробити на маркетплейсі фінансових послуг КИТ Group. Курс можна відстежувати в реальному часі на сайті відділення у своєму місті. Його можна також зафіксувати на годину, подавши заявку на сайті.

КИТ Group працює з широким переліком валют для обміну. Це важливо, якщо подорож планується у країни із власною національною валютою. Частину такої валюти варто придбати ще в Україні. Це допоможе уникнути подвійної конвертації і зайвої втрати на курсі.

Реклама

Потрібно подбати також, щоб у гаманці були дрібні купюри — для чайових, таксі, громадського транспорту, невеликих кафе.

«Про це часто забувають, а потім стикаються з тим, що велику купюру проблемно розміняти», — наголошують у КИТ Group.

Новини партнерів