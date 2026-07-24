Збірна Німеччини офіційно отримала нового головного тренера

Юрген Клопп / instagram.com/dfb_team

Реклама

Колишній тренер дортмундської "Боруссії" та "Ліверпуля" Юрген Клопп офіційно очолив збірну Німеччини.

Про це повідомив офіційний сайт Німецького футбольного союзу.

Контракт 59-річного німецького фахівця з Бундестім розрахований до середини 2030 року. Він керуватиме командою на Євро-2028 та чемпіонаті світу-2030.

Реклама

Помічниками Клоппа у збірній Німеччині стануть Петер Кравіц, Пепейн Лейндерс та Свен Бендер.

На цій посаді Клопп замінив Юліана Нагельсманна, якого звільнили після вильоту збірної Німеччини в 1/16 фіналу ЧС-2026 — Бундестім у серії пенальті програла Парагваю (3:4) після нічиєї 1:1 в основний і додатковий час.

Попереднім місцем роботи у тренерській кар'єрі Клоппа був "Ліверпуль", який він залишив після сезону-2023/24.

Німець очолював мерсисайдців від 2015 року і виграв з клубом Лігу чемпіонів, АПЛ, Клубний чемпіонат світу, Кубок Англії, Кубок англійської ліги, Суперкубок УЄФА та Суперкубок Англії.

Реклама

Раніше повідомлялося, що легендарний футболіст розніс збірну Німеччини після вильоту на старті плейоф ЧС-2026.

Новини партнерів